Lucas di Grassi disse que o traçado do GP de Mônaco que a Fórmula E vai correr pela primeira vez este ano é muito mais adequado para a categoria elétrica do que para a Fórmula 1.

Essa será a quarta edição do ePrix de Mônaco, que aparece no calendário da F-E a cada duas temporadas. Até aqui, temos duas vitórias de Sébastien Buemi (2015 e 2017) e uma de Jean-Éric Vergne (2019).

Mas, até então, a F-E usava uma versão reduzida do circuito, de apenas 1,765km de extensão, que contava com a primeira reta e uma curva alternativa na Saint Devote, que retornava após a Nouvelle Chicane, deixando de lado a subida, a praça do Cassino, o hairpin e o túnel.

Agora a categoria de carros elétricos irá usar a mesma configuração da F1, após meses de discussão sobre qual traçado seria usado.

Lucas di Grassi acredita que "a pista de Mônaco é muito mais adequada para a Fórmula E" e que terão "muito mais ultrapassagens do que a F1".

“É muito, muito bom ter uma pista longa e será possível ultrapassar."

“Ver o carro em diferentes condições, em termos de pilotagem é muito mais agradável com as partes superiores da pista, além da descida e o gancho e a parte do túnel para que possamos ter fotos icônicas, podemos ter lembranças icônicas. Eu não guio lá desde a F1, então vai ser interessante voltar e revisitar isso."

“Teremos muito mais ultrapassagens do que a F1. Para eles é impossível ultrapassar lá. Embora o carro seja muito mais rápido, o circuito é muito curto e não foi feito para o tipo de carro deles."

“Mas com a Fórmula E, você terá muitas ultrapassagens, muita ação. Vai ser uma corrida muito divertida para todo o público”, concluiu.

