Sem vaga na Fórmula 1 em 2025, Kevin Magnussen já tem seu destino definido, dessa vez, no WEC, Campeonato Mundial de Endurance e no IMSA SportsCar Championship da América do Norte. O piloto assinou com a BMW para correr com o M Hybrid V8 LMDh no próximo ano.

O anúncio foi feita nesta quinta-feira (5), às vésperas de sua última corrida pela Haas. O piloto defenderá as equipes WRT e RLL.

A experiência anterior de Magnussen em carros esportivos inclui uma temporada com um Cadillac DPi-V.R dirigido pela Chip Ganassi Racing durante a campanha IMSA de 2021, na qual ele e Renger van der Zande venceram em Detroit.

Ele também fez uma única largada nas 24 Horas de Le Mans na classe LMP2 em 2021 e fez uma participação especial nas 12 Horas do Golfo a bordo de uma Ferrari 488 GT3 em 2022.

"Kevin Magnussen é uma excelente adição ao nosso programa LMDh", disse o chefe da BMW Motorsport, Andreas Roos. "Ele demonstrou regularmente sua velocidade no mais alto nível da F1 na última década.

"Graças à sua vasta experiência, ele é um verdadeiro trunfo para o nosso projeto. Sua temporada completa anterior com um protótipo de carro esportivo em 2021 é outra vantagem para nós, pois certamente facilitará sua aclimatação ao BMW M Hybrid V8.".

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Valentino Rossi Foto de: JEP / Motorsport Images

"Estou muito feliz pelo fato de Kevin Magnussen agora fazer parte da família BMW M Motorsport".

Magnussen comentou: "Estou feliz e orgulhoso de representar uma marca de automobilismo tão icônica como a BMW em algumas das corridas mais lendárias do mundo".

"Depois de 10 anos na F1, estou embarcando em um novo e empolgante capítulo e estou ansioso para enfrentar o desafio nos carros esportivos mais inovadores e avançados da história das corridas de resistência".

"Agradeço imensamente à BMW M Motorsport por esta oportunidade fantástica. Mal posso esperar para começar os preparativos e estou ansioso para dar início à temporada de 2025 com o resto da equipe".

A BMW declarou que sua formação completa de pilotos em ambas as séries será anunciada no devido tempo.

O britânico Nick Yelloly, que correu com um RLL BMW na IMSA nas duas últimas temporadas, deixou a equipe para se juntar à equipe Meyer Shank Racing Acura com van der Zande.

A carreira de Magnussen na F1 chegou ao auge com um segundo lugar em sua estreia na McLaren, no GP da Austrália de 2014. Depois de dois anos na equipe em que seu pai Jan estreou na F1 em 1995, ele passou uma temporada na Renault antes de embarcar na primeira de duas passagens pela Haas.

Inicialmente, o dinamarquês perdeu sua vaga no final de 2020, antes de retornar à Haas em 2022, quando Nikita Mazepin foi dispensado às vésperas da temporada.

Sua 185ª largada em um GP neste fim de semana acontece no momento em que a Haas se prepara para receber uma formação de pilotos totalmente nova para 2025, com Oliver Bearman e Esteban Ocon se juntando à equipe no próximo ano.

