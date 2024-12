Robert Wickens explicou os obstáculos que enfrentou antes de garantir um carro no IMSA SportsCar Championship para 2025, que marca a próxima fase de seu retorno às corridas.

O campeão da Fórmula Renault 3.5 de 2011 sofreu uma grave lesão na medula espinhal em um acidente da Indy em Pocono em 2018, que o deixou paralisado da cintura para baixo, mas continuou a correr usando controles de mão e ganhou o título do Pilot Challenge TCR da IMSA na última temporada.

Foi anunciado na segunda-feira (25) que em 2025, o canadense fará sua primeira participação na categoria de corridas americanas de endurance com o DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R #36 na classe GTD em Long Beach. Sua participação anterior na IMSA foi em 2017, correndo na classe LMPC nas 24 horas de Daytona com a Starworks Motorsport.

A equipe muda para a IMSA depois de terminar em segundo com Tommy Milner e Alec Udell em uma breve campanha do GT World Challenge America e se juntará à Wickens para operar um sistema de freio eletrônico completo, desenvolvido entre a General Motors, a Pratt Miller e a Bosch. O segundo piloto que irá ser o parceiro de Wickens ainda não foi anunciado.

O piloto de 35 anos revelou que "sempre foi uma comunicação difícil tentar convencer os proprietários de equipes" a colocá-lo em um assento da IMSA e facilitar o projeto de um sistema de freios sob medida.

#33: Bryan Herta Autosport c/ Curb-Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens, Volante, controles manuais Foto de: Bryan Herta Autosport

Quando perguntado se a maior barreira para a entrada no mercado tinha sido a disponibilidade de tecnologia ou preocupações orçamentárias das equipes, Wickens explicou: "Acho que é uma espécie de galinha ou ovo, porque você não pode ter um sem o outro na maioria das coisas".

"Falei com muitas pessoas antes da minha parceria com a Bosch. A tecnologia sempre esteve disponível, o freio eletrônico não é mais tão moderno".

"Saber que a tecnologia existia, como ela pode ser implementada e tudo o mais, sempre foi uma tarefa assustadora".

"Todas as equipes de corrida são muito eficientes em suas operações, mas, ao fazer isso, não há um excedente de pessoal que possa ser retirado de um projeto existente e colocado no meu para desenvolver um sistema de freio que não existe".

"Foi aí que a Bosch realmente me ajudou quando fez a parceria comigo. Todo esse fator foi eliminado".

Wickens disse que seu maior desejo "era ser avaliado como um piloto comum para vários assentos de corrida e, se eu for rápido o suficiente para conseguir o trabalho, espero conseguir o emprego", mas achou difícil encontrar essas oportunidades de avaliação.

"Sempre seria difícil, porque eu poderia ter uma conversa, digamos, com você e você estaria interessado em me colocar em um teste", disse ele.

Depois, é como se disséssemos: "Bem, então como vamos colocá-lo no carro?" E são meses e meses de planejamento, desenvolvimento e tudo mais para conseguir essa primeira oportunidade".

"O sistema da Bosch, francamente, acelera esse processo, pois a maior parte do problema está resolvida e, depois, é só ver como ele se encaixa no carro de corrida físico que vamos dirigir juntos".

"Então, eu diria que a maior limitação, se eu tivesse que dizer uma coisa, sempre foi o orçamento. Acho que tudo no automobilismo tem uma restrição orçamentária, mas, felizmente, tenho um grande apoio da DXDT, da General Motors, da Bosch e de todos os outros."

Wickens já correu com uma versão do freio eletrônico que usará no Corvette, mas disse que as adaptações estão em andamento para que ele seja configurado para o carro.

"É muito legal ver o desenvolvimento porque ele está começando quase do nada", afirmou."Já estive na Pratt Miller [fabricante do Corvette]. Vi o conceito de produção rápida do volante impresso em 3D, os controles manuais e o tipo de ajuste fino".

"É feito sob medida, na verdade, no final. É uma situação única".

"Poucos pilotos podem personalizar o acelerador, o freio e tudo o que quiserem, a menos que estejam dirigindo na Fórmula 1 ou algo assim."

#33: Bryan Herta Autosport com Curb Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens, Harry Gottsacker Foto de: Jake Galstad

Wickens disse que seguir o caminho do freio totalmente a fio e se afastar do elemento hidráulico usado no TCR facilitaria seu caminho para entrar em outras categorias e citou o nome da principal classe GTP da IMSA.

Mas, embora Wickens tenha sugerido que estaria interessado em explorar oportunidades de lutar por vitórias definitivas nos maiores eventos da IMSA, ele enfatizou que ficaria satisfeito em se tornar um regular nas categorias GT e planeja aumentar sua programação em tempo parcial para um programa em tempo integral em 2026.

"Nunca vou dizer nunca, certo?", respondeu ele. "Para mim e no momento da minha vida, se eu tivesse uma carreira de 10 anos com a General Motors na GTD, acho que me aposentaria como um homem feliz".

Wickens acredita que "ainda tem algum trabalho a fazer" para ter o mesmo desempenho de 2018, pois continua a se adaptar ao uso de controles manuais, mas prevê que voltar para a tração traseira no Corvette, depois de passar as últimas temporadas com tração dianteira no TCR, "se adequará um pouco mais ao meu estilo de direção".

"Quando chegarmos a Long Beach, o sonho é que eu realmente não tenha déficit de ritmo em relação a ninguém e que possamos sair e tentar conquistar poles, vitórias, voltas mais rápidas e tudo o mais", acrescentou.

