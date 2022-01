Antonio Giovinazzi se prepara para a primeira temporada completa como piloto da Fórmula E. E com o primeiro contato que teve com o novo carro, disse que ficou confuso durante o teste em diversos momentos, comparando o modelo elétrico a guiar um carro de Fórmula 1 na chuva.

Com a saída da Alfa Romeo confirmada em novembro, Giovinazzi rapidamente anunciou sua ida ao Mundial de carros elétricos, onde correrá pela equipe Dragon, ao lado do brasileiro Sérgio Sette Câmara.

No início de dezembro, Giovinazzi teve o primeiro contato com o Gen2 na pré-temporada em Valência, após ter participado de um teste de novatos da categoria há alguns anos, mas com a geração anterior de carros, o Gen1.

"Esperava que não seria nada fácil", disse Giovinazzi em entrevista ao portal The Race. "Esse é certamente melhor [do que o Gen1], mas esperava que fosse mais fácil. É muito complicado em termos de frenagem".

"Lembro que depois do primeiro dia eu fiquei completamente perdido. Tudo era novo, sem barulho. Então fomos para o gerenciamento de energia no ritmo de corrida e era tudo novo para mim".

"Você precisa frear bem suavemente, não tem muita aderência, sem downforce, e você não pode atacar a curva com muita velocidade", explicou, acrescentando que foi "quase como pilotar na F1 com pista molhada".

"Ainda não estou 100% com carro, mas é algo que tentarei fazer o melhor possível mesmo tendo apenas poucos dias com a equipe e o carro".

Giovinazzi não chegou a participar de toda a pré-temporada em Valência, porque precisava viajar para Jeddah e disputar o GP da Arábia Saudita de F1 com a Alfa Romeo. O italiano admitiu que deve chegar à primeira corrida, em Diriyah no fim de janeiro, sem entender completamente o carro, mas que buscará compensar a falta de tempo de pista com sessões no simulador.

"Infelizmente tenho apenas dois dias [com o carro] antes da primeira corrida, então é um desafio. A primeira parte da temporada, as primeiras corridas, devo sofrer em comparação aos outros. Mas minha motivação é de melhorar, melhorar e melhor, tendo um bom resultado no fim da temporada. Para mim é um novo desafio e estou realmente motivado".

