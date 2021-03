SporTV se junta à TV Cultura na transmissão da Fórmula E em 2021

Os fãs da Fórmula E ganham mais uma opção para acompanhar tudo o que acontece na categoria de monopostos elétricos. Nesta quarta-feira (24), o Grupo Globo anunciou que o SporTV fará a cobertura da temporada 2020/2021, que começa neste fim de semana, na Arábia Saudita.

Sendo assim, o canal por assinatura se junta à TV Cultura na cobertura do campeonato, que terá duas emissoras exibindo as corridas pela primeira vez. O Fox Sports transmitiu as seis primeiras temporadas.

Além das corridas, o SporTV, por meio do SporTV 2, promete também exibir os treinos classificatórios, assim como a Cultura. Porém, no caso da emissora paulista, os qualis serão exibidos apenas no site.

O ‘viés elétrico’ do Grupo Globo já havia sido mostrado pela primeira vez com o acordo de cobertura da Extreme E pela própria Globo, que dividirá as funções da categoria elétrica de off-road com a ESPN em 2021.

O SporTV2 transmite o treino oficial da primeira etapa, na sexta, a partir das 10h, e a corrida às 14h. No sábado, o treino e corrida da segunda etapa serão transmitidos no mesmo horário. Bruno Fonseca narra, com comentários de Felipe Giaffone e Rafael Lopes.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND define EQUIPE de jornalistas que estará em TODAS as corridas da F1

PODCAST: Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.