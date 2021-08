A rodada final da temporada de 2021 da Fórmula E em Berlim teve uma bandeira vermelha após forte acidente na largada envolvendo os candidatos ao título Mitch Evans e Edoardo Mortara. O carro do neozelandês, terceiro no grid, ficou parado após a luz verde e foi atingido em cheio pelo suíço.

Apesar do susto, ambos saíram andando e nenhum deles precisou ser encaminhado ao hospital, mas, logicamente, abandonaram a corrida, que recomeçou normalmente após alguns minutos.

O safety car foi acionado instantaneamente devido aos destroços no carro e os pilotos foram instruídos a passar pelo pit lane, antes que a prova fosse totalmente interrompida.

"Estou bem", disse Evans após o incidente. "Parece que houve algum tipo de falha na largada. Então o carro basicamente parou. Edo [Mortara] não tinha para onde ir, também sinto por ele."

"Estava acabado antes mesmo de começar. Obviamente não era para ser este ano. Estou arrasado por toda a equipe e por mim mesmo. É difícil nem mesmo poder tentar. Nunca tive esse problema antes. Vamos analisar isso, mas vai demorar um pouco para a dor diminuir", completou.

O pole position Stoffel Vandoorne lidera o reinício pela Mercedes, à frente do Nissan de Oliver Rowland e a Mahindra de Alexander Sims.

O líder do campeonato Nyck de Vries corria em 12º quando a bandeira vermelha foi hasteada, à frente da Techeetah de Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa. Jake Dennis da BMW, atualmente em terceiro na classificação, corre em oitavo.

Lucas di Grassi, que conquistou a vitória na primeira etapa de Berlim, larga da 16ª posição.

