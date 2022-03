Carregar reprodutor de áudio

A Associação de Pilotos Brasileiros de Fórmula (APBF) apresentou na noite desta segunda-feira (28) os planos para a temporada inaugural da F4 Brasil, campeonato que funcionará como porta de entrada para competidores que visam seguir carreira em categorias de monopostos. Estiveram no evento de apresentação, realizado em São Paulo (SP), dirigentes da categoria e do esporte, apoiadores, jornalistas e os integrantes da associação.

Entre os pilotos que integram a APBF, participaram do evento Álvaro Cho, Aurelia Nobels, Enzo Bedani, Lucca Zucchini, Vinícius Tessaro, Nicholas Monteiro, Nic Giaffone, Lucas Staico e Nelson Neto.

Ricardinho Gracia, por conta de compromissos na Europa, não pode estar presente no evento. Os nove competidores presentes posaram ao lado do carro da categoria e conversaram com o público durante o evento. A APBF contou com a figura de padrinhos que apoiarão a categoria. São os casos do cantor Zezé di Camargo, do nadador e empresário Thiago Pereira, do empresário e apresentador de TV João Apolinário e do jornalista Marcão do Povo.

Participaram ainda Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Fernando Julianelli, CEO da Vicar, empresa proprietária da F4 Brasil, Aksel Krieger, CEO da BMW Brasil, Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil, e Reginaldo Leme, mais longevo comentarista e jornalista especializado em esporte a motor de TV do País, e Felipe Giaffone, piloto, comentarista, promotor de corridas e pai de Nic Giaffone.

Ricardo Gracia, presidente executivo da APBF, destacou o sucesso do evento: “Estamos muito próximos do início da temporada da F4 Brasil e é muito importante reunir os apoiadores da categoria e a imprensa especializada."

"O Brasil é tradicional no esporte a motor e, esperamos, a categoria e nossa associação vão ajudar a estes jovens talentos a alcançarem os principais campeonatos do mundo”, disse Gracia. A F4 Brasil terá seis etapas em sistema de rodada tripla. A primeira está marcada para 15 de maio, no Velocitta.

Confira o calendário da temporada da F4 Brasil:

15/05: Velocitta, SP

03/07: Brasília, DF

31/07: Interlagos, SP

25/09: Velocitta, SP

23/10: Goiânia, GO

20/11: Brasília, DF

