VÍDEO: Etapa de Monza da F4 Italiana tem chegada insana

No esporte a motor, cada milésimo de segundo importa, seja na classificação ou na corrida. E na primeira corrida da Fórmula 4 Italiana, que aconteceu em Monza neste sábado, tivemos um clássico exemplo disso.

A prova, que foi marcada por entradas do safety car, teve seu maior momento no final, quando o líder do campeonato Gabriele Mini bateu o terceiro colocado na classificação Francesco Pizzi por apenas 0s015.

Em comparação, essa diferença é apenas quatro milésimos de segundo maior que a menor diferença já registrada entre primeiro e segundo lugar na história da Fórmula 1. Apenas 0s011 separaram Rubens Barrichello de Michael Schumacher no GP dos Estados Unidos de 2002 em Indianápolis. Na ocasião, o alemão desacelerou no final para que o companheiro de Ferrari vencesse após a polêmica no GP da Áustria do mesmo ano.

Rubens Barrichello, Ferrari F2002 past Michael Schumacher, Ferrari F2002 Photo by: Sutton Images

O resultado na F4 Italiana foi reflexo de uma corrida muito próxima, com várias mudanças na liderança em quase todas as voltas, chegando a envolver até sete pilotos ao longo da prova.

A categoria conta com a presença do brasileiro Gabriel Bortoleto, que vinha para este fim de semana buscando manter o excelente momento criado em Mugello, onde venceu uma corrida e foi ao pódio nas outras duas, escalando a classificação para o sétimo lugar no campeonato.

Mas Bortoleto se envolveu em um toque com Jesse Salmenautio antes da entrada do safety car pela segunda vez, e o brasileiro terminou a prova apenas em 18º.

Confira como foi a final da corrida da F4 Italiana em Monza:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?