F4: Miguel Costa vence na Rookie e conquista pódios em Navarra

Um dos mais promissores pilotos brasileiros correndo em monopostos, Miguel Costa teve seu melhor final de semana na pré-temporada da F4 Espanhola. O piloto brasileiro venceu a Sprint Race na rookie em Navarra e fechou a mesma prova do sábado na segunda colocação geral. Miguel ainda voltou ao pódio no domingo, desta vez com o segundo lugar entre os estreantes do Spanish Winter Championship (SWC).

“Estou feliz com o final de semana pela vitória nos rookies e pelo pódio geral na Sprint. Estamos aprendendo e crescendo com muita dedicação e trabalho duro. Quero agradecer a Campos Racing pela ajuda, apoio, além do meu treinador, meu mecânico e engenheiro”, diz Miguel, que fecha a competição com quatro pódios na rookie.

Miguel passou por grandes desafios ao longo do final de semana, inclusive enfrentando a pista molhada. Depois de uma primeira corrida em que foi prejudicado por um incidente, o brasileiro teve grande atuação na corrida 2 para chegar ao pódio. Na corrida 3, Miguel escalou da 15ª para a sexta posição geral.

“A vitória rookie foi especial, mas no domingo ainda fiz minha melhor corrida na F4 após sair de 15º para terminar em sexto geral e segundo entre os rookies. Foi um final de semana muito positivo e que nos deixa muito motivados para o restante da temporada”, disse Miguel.

Com os bons resultados deste final de semana e também nas etapas anteriores, Miguel foi importante para ajudar a Campos Racing a levar o título de equipes da competição. O estreante ainda conseguiu finalizar o campeonato de rookies na quarta colocação e fechou o campeonato geral na oitava colocação com 33 pontos, sendo o único sul-americano no top-10.

Agora as atenções de Miguel Costa passam para a temporada da F4 Espanhola, campeonato que terá sete etapas, sendo a primeira delas marcada entre os dias 28 e 30 de março, no MotorLand, em Aragón.

