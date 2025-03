Gabriel Gomez é campeão da F4 Winter Series

Gabriel Gomez, piloto catarinense de 18 anos, garantiu sua primeira conquista internacional em monopostos em Barcelona com uma corrida de antecedência na F4 Winter Series.

A F4 Winter Series é um campeonato de tiro curto com 12 corridas disputadas em quatro etapas. O evento reúne os principais pilotos e equipes da cena global da F4, com grids sempre superando a marca de 30 carros e inúmeras nacionalidades representadas.

O início da temporada do duas vezes vice-campeão europeu de kart foi arrebatador. Em sua estreia com a equipe US Racing, Gomez enfileirou nove pódios nas nove primeiras corridas, chegando a Barcelona com uma folga no topo da tabela de pontos.

A etapa na Catalunha não foi tão expressiva para o jovem brasileiro quanto as passagens pelo Algarve, Valência e Aragón. Pela primeira vez no ano, Gomez saiu sem um troféu da rodada tripla. Mas fez o suficiente para garantir a conquista do título na penúltima corrida do certame.

Ele agora volta suas atenções para o Campeonato Italiano de F4, tradicionalmente o mais disputado do mundo. A categoria também é disputada com rodadas triplas, passando por sete autódromos diferentes durante o ano. A temporada tem sua abertura em Misano, no dia 4 de maio.

"Estou muito contente. Tirei um peso das costas na corrida 2. Não estava nervoso, mas um pouco tenso. Nosso carro era bom no seco, mas nunca foi tão rápido igual no molhado. Ontem zeramos depois de um erro meu na largada e hoje resetamos tudo para terminar com o título", disse o piloto

"Fizemos uma boa prova e ganhando posições, o que era necessário para o título. O time fez um grande trabalho a temporada toda, em todas as corridas fomos rápidos, com pódios em todas as provas nas quatro primeiras etapas".

