Rafa Câmara ‘varre’ sábado na F4 dos Emirados Árabes em Dubai

Rafa Câmara gabaritou as duas corridas da quarta e penúltima etapa do campeonato de F4 dos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (12) em Dubai. Largando as duas provas na primeira fila, o pernambucano da Ferrari Driver Academy liderou todas as voltas do dia e chegou à sua quarta vitória em 2022.

Mesmo ausente da primeira etapa, em Abu Dhabi, Rafa já é o maior vencedor da temporada no concorrido evento de F4 que marca a estreia dos novos carros da categoria. Ele prevaleceu duas vezes em um grid com nada menos que 31 competidores, provenientes de todos os continentes.

Nas duas provas deste sábado, o brasileiro de 16 anos de idade ainda registrou as melhores voltas e obviamente acumulou a vitória entre os rookies - este é seu primeiro campeonato em carros de corrida, após trajetória no kartismo com conquistas internacionais e o vice-campeonato no Europeu e Mundial.

A jornada em Dubai foi iniciada com um quali, que determinou mais uma pole para o piloto do carro #88 da Prema na corrida 1. Rafa então largou com autoridade e foi abrindo vantagem a cada volta após uma breve intervenção do safety car no início. Foi seu primeiro Grand Chelem.

A segunda corrida teve o grid estabelecido pela ordem da segunda melhor volta de cada carro no quali 1, com o pernambucano partindo em segundo. Ele logo assumiu a dianteira tracionando bem na largada. E novamente foi dominante até a bandeirada.

No domingo acontecem mais duas corridas.

“Estou cada vez mais adaptado ao equipamento e dinâmica de trabalho com a equipe Prema”, disse Rafa. “Hoje felizmente ganhamos as duas corridas e seguimos aprendendo bastante desde os testes e treinos livres. No domingo a tarefa será mais difícil, pois não estarei na primeira fila. Mas será uma nova oportunidade para enfrentar novas situações de corrida e disputar posições”, concluiu.

