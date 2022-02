F4 UAE: Agora em Abu Dhabi, Rafa Câmara vence mais uma

Carregar reprodutor de áudio

O campeonato de F4 dos Emirados Árabes Unidos mudou de Dubai para Abu Dhabi para a etapa decisiva neste fim de semana. Mas a bandeira do Brasil permaneceu no alto do pódio. Mais uma vez Rafa Câmara foi dominante com o carro #88 preparado pela equipe Prema.

Nesta sexta-feira o piloto de 16 anos de idade integrante da Ferrari Driver Academy cravou duas poles (a segunda com direito a recorde da pista com os novos carros da F4) e venceu duas baterias. A primeira, novamente de ponta a ponta com direito a melhor volta: foi seu segundo Grand Chelem no campeonato.

Na segunda bateria, Rafa largou em segundo, ultrapassou o líder na volta 7 e seguiu abrindo vantagem, novamente catapultado pela melhor volta da prova. Ele cruzou a linha com 2s799 de margem sobre o concorrente.

Mas todos os carros da pista, exceto o de Nikita Bedrin, da PHM Racing, foram punidos com acréscimo de 5s no tempo final por infração no procedimento de parada na reta sob bandeira vermelha – em uma controversa interpretação das normas, em que o regulamento particular da prova conflitava com a norma FIA e acabou prevalecendo.

Diferentemente da maioria dos outros concorrentes do campeonato, que fizeram a etapa inaugural do campeonato na pista de Yas Marina, esta é a primeira etapa do piloto pernambucano no traçado que recebe a F1.

Em contrapartida, pela segunda semana consecutiva, especialistas da Ferrari Driver Academy estiveram na pista. Eles acompanharam de perto o trabalho do piloto desde os testes coletivos, participando inclusive das análises de vídeos e dados.

Com a vitória dessa sexta-feira, Rafa foi a seis triunfos e oito pódios em 14 corridas disputadas no campeonato. Por ser o primeiro do mundo com os novos carros da F4, o certame nos Emirados Árabes ganhou dimensão de um mundial. Nas últimas cinco semanas competiram 40 pilotos, provenientes de todos os continentes. Com as vitórias acumuladas nas últimas três semanas, o brasileiro já se consagrou como o maior vencedor do campeonato - ele não pode mais ser alcançado em número de primeiros lugares por nenhum concorrente.

A jornada desta sexta serviu também para alçar o pernambucano à vice-liderança. Ele soma 208 pontos e está a 25 do líder, seu companheiro de equipe Charlie Wurz, austríaco que disputou quatro corridas a mais. Estão em jogo no sábado 52 pontos.

Rafa largará na pole na corrida 3, cujo resultado determina a inversão de 12 posições no grid para a prova final.

As corridas finais estão marcadas para 4:50 e 12:10 pelo horário de Brasília.

“Tivemos um dia muito positivo, com duas poles e duas vitórias na pista”, disse Rafa. “Uma pena a confusão com a regra da bandeira vermelha, que puniu o grid quase inteiro. Mas o importante é que mais uma vez mostramos velocidade, tanto nos qualis quanto nas corridas. Desde o início tenho insistido que a principal missão aqui é acumular quilometragem e aprender, e hoje aprendemos mais uma.”

“O trabalho junto com a equipe Prema tem sido fantástico nos Emirados Árabes e o suporte da Ferrari Driver Academy contribui muito para meu desenvolvimento durante o campeonato. Vou me concentrar 100% para terminarmos a competição amanhã novamente com vitória e retribuir o empenho de todos nesse projeto.”

