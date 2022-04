F4 US: Gabriel Fonseca conquista top 5 em NOLA

Carregar reprodutor de áudio

Gabriel Fonseca conquistou o quinto lugar na primeira corrida da etapa inaugural da Fórmula 4 US, no NOLA Motorsport. O brasileiro foi tocado na largada e escalou cinco posições para conquistar seu melhor resultado na categoria.

Largando em oitavo, Gabriel teve que escapar dos incidentes da largada no término da primeira volta era o décimo. No giro seguinte Fonseca ultrapassou dois concorrentes e retornou para a oitava colocação.

O brasileiro da equipe Crosslink Kiwi Motorsport vinha com um ritmo forte e assumiu o sétimo lugar ao superar Nicholas Rivers, na quarta volta.

No nono giro o safety car foi acionado após acidente entre dois concorrentes do pelotão de trás da prova. Três voltas depois aconteceu a relargada, Gabriel manteve a posição e seguiu em busca do sexto lugar.

No décimo segundo giro de prova Gabriel superou dois concorrentes e passou para o quinto lugar, escalando três posições em NOLA.

Na sequência outro safety car impediu a progressão de Gabriel Fonseca que recebeu a bandeira quadriculada em quinto.

“Fui atrapalhado no quali e tive que largar em oitavo, na largada ainda tiveram alguns toques na minha frente e para escapar dos acidentes fui para o décimo lugar", disse Fonseca. "Da segunda volta para frente vim ganhando posições e acho que no fim das contas foi uma boa prova, meu melhor resultado na categoria. Amanhã largo em sexto e vou para cima em busca do pódio na segunda prova.”

Neste domingo Fonseca disputa mais duas corridas da primeira etapa da F4 US, na segunda prova larga do sexto lugar. As provas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da categoria.

Programação:

Domingo, 10 de abril

12h00 – Corrida 2

15h50 – Corrida 3

