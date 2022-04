Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara teve um primeiro dia muito movimentado em sua jornada de estreia competindo de carro na Europa. O piloto da Ferrari Driver Academy terminou as duas provas da etapa de abertura da F4 Alemã em segundo lugar no geral e como vencedor entre os rookies.

Nas duas baterias o piloto pernambucano mostrou habilidade para realizar ultrapassagens no renovado traçado de Spa-Francorchamps.

Largando por fora na primeira fila na primeira corrida, o carro #88 da equipe Prema não teve o melhor salto e caiu de segundo para quarto após ficar por fora numa linha de quatro carros lado a lado.

Rafa então fez um sagaz uso do vácuo para ganhar duas posições em uma mesma manobra, com direito a roda na grama. Por pouco ele não superou também seu companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli no movimento.

Então tentou atacar o adversário na primeira metade da corrida, mas os carros tinham rendimento muito similar e a degradação dos pneus por andar colado atrás era um fator de risco com o passar das voltas. Rafa então conservou equipamento para ser segundo colocado, registrando a melhor volta da prova no processo.

Na segunda bateria ele largou em quarto e foi tocado no início, despencando para 15º lugar. Então partiu para uma jornada de recuperação.

Em questão de seis voltas o brasileiro de 16 anos de idade já aparecia em sexto. Com ultrapassagens seguras e novamente aproveitando bem o vácuo nas longas retas da pista belga, seguiu avançando, inclusive atacando por fora na freada da antiga “Bus Stop”.

Rafa era quarto a três voltas da bandeirada final, quando alcançou um de seus companheiros na equipe Prema e o adversário que o havia empurrado para fora na largada -cuja punição de drive through já havia sido anunciada.

O carro #88 achou uma linha perfeita na nova Eau Rouge e entrou embalado na reta Kemmel. Os outros dois disputavam posição, e Rafa surpreendeu se lançando por dentro em 3-wide, para concretizar a ultrapassagem dupla na freada para a Les Combes.

Nas voltas finais ele ainda abreviou a distância para Antonelli, mas o italiano já havia escapado para vencer pela segunda vez no dia.

“Tivemos mais um dia muito bom aqui em Spa", disse Câmara. "As duas corridas foram divertidas e estou muito contente pela oportunidade de estrear nas pistas da Europa em um traçado com tanta personalidade e pilotando um carro excelente que a Prema me proporcionou desde os testes de quinta".

"Amanhã largando de sétimo espero mais uma vez ganhar posições e buscar outro pódio. O principal é a evolução e aprendizado que tivemos ao longo da etapa, o que certamente nos colocará como concorrentes à vitória quando voltarmos aqui em junho pelo Campeonato Italiano".

Pela regra da inversão de grid, Rafa larga em sétimo na terceira e última prova da etapa. A corrida tem largada agendada para 4h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial do campeonato: www.adac.de/motorsport

Campeonato Alemão F4 – Etapa 1 – Spa-Francorchamps

Domingo, 24 de abril

04h15 – 04h45 – Corrida 3

