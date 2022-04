Carregar reprodutor de áudio

O piloto Gabriel Fonseca encara neste fim de semana a etapa inaugural da Fórmula 4 US, no NOLA Motorsport Park, na Louisiana. O piloto de Arujá (SP) inicia seu segundo ano na categoria.

A temporada 2022 promete ser boa para o brasileiro, nos testes de pré-temporada Fonseca foi um dos mais rápidos do grid mesmo enfrentando alguns problemas no motor Honda da equipe Kiwi Motorsport.

No ano passado Gabriel competiu pela primeira vez a temporada regular do certame americano, ficando em 15º lugar e entre os dez melhores em onze das 17 corridas da temporada.

Com apenas 19 anos, Gabriel conquistou o título da Fórmula Delta em 2021 sem ter disputado as duas primeiras provas da temporada. O objetivo para este ano é usar toda a experiência adquirida nas provas brasileiras e americanas para buscar um bom resultado.

“Estou confiante para o início da temporada, nos testes da semana passada nosso time foi o mais rápido mesmo eu usando um motor mais fraco após uma quebra da unidade titular. Então estou animado e espero trazer um bom resultado para o Brasil", disse Fonseca.

A F4 US será composta por 6 etapas com três corridas em cada uma. Neste fim de semana Gabriel Fonseca participa dos três treinos na sexta-feira, classificação e corrida no sábado e duas corridas no domingo.

As provas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da categoria.

Programação:

Sábado, 09 de abril

11h30 – Classificação

14h30 – Corrida 1

Domingo, 10 de abril

12h00 – Corrida 2

15h50 – Corrida 3

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: