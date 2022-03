Carregar reprodutor de áudio

Emerson Fittipaldi Jr, filho do bicampeão mundial da Fórmula 1 e vencedor da Indy 500, assinou com a Van Amersfoort Racing para correr nas Fórmulas 4 italiana e alemã este ano. Emmo, como é conhecido, completa 15 anos em 2022 e já tem experiência nos monopostos pela F4 dinamarquesa – onde ele correu quando tinha 14 – tendo anteriormente andado de kart pela América Latina, Estados Unidos e Canadá.

Membro da academia da Sauber, que é o programa júnior da Alfa Romeo, O brasileiro se mudou para a Europa em 2021 vindo de Miami com sua família e agora assinou com uma das equipes mais conceituadas nas categorias de base.

"Apesar de sua pouca idade, Emmo Jr já coleciona um histórico impressionante", disse Rob Niessink, CEO da VAR. "Como filho de um bicampeão da F1, não é estranho ver o costume com corridas."

"Ele é um jovem brilhante, inteligente e talentoso, com uma habilidade natural de corrida raramente vista. Claro, tem um caminho desafiador pela frente e muito a aprender, mas temos plena confiança em sua capacidade de trabalhar com a equipe e progredir."

"Emmo se comunica à frente de alguém de sua idade, o que o ajudará no caminho a seguir. Estamos orgulhosos de poder guiá-lo em seu caminho para níveis mais altos e ofereceremos nosso total apoio de todas as maneiras possíveis, dentro e fora da pista."

Fittipaldi Jr terminou em terceiro lugar na F4 dinamarquesa e em P2. "Tive uma ótima temporada de estreia na divisão no ano passado", disse ele. "Foi um ano desafiador, pois havia muito o que aprender, mas adorei correr com o carro a cada minuto!"

"Passei o inverno [europeu] me preparando mental e fisicamente e me sinto mais do que pronto para começar a temporada. Vou enfrentar uma competição dura este ano, sei disso, mas o desafio me motiva, então mal posso esperar para começar."

"Ir para a temporada com a Van Amersfoort Racing me dá um enorme impulso de confiança. Já passei um bom tempo com a equipe, me preparando no simulador, conhecendo-a e assim por diante, e me senti bem-vindo desde o primeiro momento."

"A paixão e a dedicação deles para o sucesso também me empolgam e estou mais do que pronto para seguir em frente."

Seu pai, Emerson, disse ao Motorsport.com: "Emmo vai disputar o campeonato italiano, que é o mais competitivo da Europa com uma competição muito boa lá, e também fará três corridas na Alemanha."

"Frits [Van Amersfoot, fundador] é um verdadeiro piloto e todo seu time está cheio deles. O plano é que Emmo aprenda e melhore em uma equipe tão grande. Ele foi muito bem na Dinamarca, certamente aprendeu muito sobre corridas no molhado – o que me lembrou da minha carreira júnior na Inglaterra."

Este ano marca uma nova era para a F4, pois a Tatuus apresentou seu chassi de segunda geração, que adota o Halo pela primeira vez.

