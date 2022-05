Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil estreia neste final de semana no Velocitta, em evento conjunto com a Stock Car, com uma homenagem especial nos carros. Os jovens pilotos da categoria decidiram se unir para homenagear o ídolo de todos eles: Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1.

“É uma honra estarmos começando essa história da F4 Brasil e logo fazermos essa homenagem ao Ayrton. Os pilotos adoraram a ideia e nós colocamos adesivos do Senna nos carros de nossos jovens talentos”, disse Ricardo Gracia, presidente executivo da Associação Brasileira de Pilotos de Fórmula.

A entidade é composta pelos seguintes competidores: Alvaro Cho, Aurelia Nobels, Lucas Staico, Lucca Zucchini, Nelson Neto, Nicholas Monteiro, Nicolas Giaffone, Pedro Clerot, Ricardo Gracia Filho e Vinícius Tessaro.

Categoria de base para pilotos sonharem em chegar à F1, a F4 é reconhecida internacionalmente como o primeiro degrau rumo ao topo. A competição passa a ser a primeira categoria de acesso no País a contar pontos para a superlicença obrigatória para os pilotos competirem na F1.

Há mais de 30 anos, o Brasil não conquista o título da principal categoria do automobilismo -- o último foi justamente Ayrton Senna -- e atualmente o País está sem representantes no grid da principal categoria do esporte a motor.

“É muito especial ver esses jovens pilotos admirarem tanto a história do Senna mesmo sem terem visto ele correr pessoalmente ou pela TV. Isso somente é possível graças ao legado que o Ayrton deixou para esses garotos que estão apenas começando no automobilismo. O nosso desejo é que eles tenham uma longa carreira e grande sucesso pela frente”, disse Paola Santilli, Head of Marketing da Senna Brands. A primeira prova da história da F4 Brasil acontece neste sábado.

HOJE NÃO? Hoje sim... Cléber Machado revela BASTIDORES da narração ICÔNICA de Rubinho/Schumi em 2002

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: