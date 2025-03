Neste domingo (09) Alexander Jacoby disputou a prova que marcou o encerramento da F4 Spain Winter Series, em Navarra. O piloto de apenas 15 anos escalou cinco posições e foi o vigésimo primeiro colocado na terceira prova disputada no traçado espanhol de 12 curvas e 4.313 metros.

A primeira prova, realizada no sábado, teve a largada com safety car por causa da chuva. Jacoby que havia enfrentado problemas na classificação, avançou duas posições e era o trigésimo colocado assim que a bandeira verde foi agitada.

As diversas intervenções do carro de segurança impediram a escalada do brasileiro que recebeu a bandeira quadriculada na 27ª posição.

A corrida sprint foi realizada no sábado a tarde e teve praticamente o mesmo roteiro da primeira prova com Alexander Jacoby finalizando em vigésimo sétimo.

Neste domingo, partindo do 26º lugar do grid, o piloto agenciado pela A14 Management, de Fernando Alonso, fez uma largada espetacular e ganhou sete posições. Na volta seguinte o safety car foi acionado após acidente de um concorrente.

Durante o período em bandeira amarela, o piloto do carro #27 avançou para o 17º lugar após parada de dois concorrentes nos boxes. Na quinta volta aconteceu a relargada, Jacoby teve uma boa disputa com Stepan Suslov e manteve sua posição.

O piloto do carro #27 da Monlau-Motul manteve o 17º posto até a última volta, quando acabou enfrentando problemas e recebeu a bandeira quadriculada na 21ª colocação, avançando cinco posições em relação ao grid de largada.

Com o término da F4 Spain Winter Series Alexander Jacoby volta para as competições nos dias 28, 29 e 30 de março, pela primeira etapa da Fórmula 4 Espanhola, em Aragón.

F1 2025: Teve BLEFE? Vem SURPRESA aí? RICO PENTEADO DISSECA PRÉ-TEMPORADA e faz RANKING das EQUIPES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!