Gabriel Gomez está muito perto de conquistar seu primeiro título correndo em carros de competição. O piloto catarinense de 18 anos de idade lidera com folga o campeonato da F4 Winter Series, que realiza neste fim de semana em Barcelona a última etapa do calendário.

Gomez se juntou à equipe US Racing em 2025 e teve um formidável início de ano na escuderia fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher. Ele acumula 100% de pódios, com troféus conquistados em todas as nove corridas disputadas no ano.

Como consequência de ter conquistado 74% dos pontos em jogo nas três etapas iniciais do campeonato, disputadas em Portimão, Valência e Aragón, Gomez desembarca em Barcelona na liderança da tabela de classificação, com 182 pontos. Seu perseguidor mais próximo é o irlandês Fionn McLaughlin, piloto da equipe Hitech TGR.

Com 82 pontos em disputa nos dois qualis e nas três corridas, são inúmeras as combinações de resultado com desfecho de título para Gomez. A mais simples delas é a conquista de um terceiro lugar em qualquer das corridas, considerando que o concorrente gabarite a etapa, com as duas poles e três vitórias conquistadas com voltas mais rápidas das corridas.

A Winter Series é um campeonato de tiro curto, que serve como preparação para os principais eventos da F4 no mundo. São quatro etapas em cinco semanas, com mais de 30 competidores inscritos, pilotando carros das principais equipes do automobilismo europeu.

“Desde a abertura do ano em Portimão nossa meta foi desenvolver o equipamento, um bom entrosamento com o time e buscar o maior número possível de pontos. Cumprimos em todas as corridas e ter subido no pódio em todas até o momento é uma marca importante. Agora é o momento decisivo e vamos seguir trabalhando duro em Barcelona desde o primeiro treino coletivo, para fechar a Winter Series com o título”

Em 2025, Gabriel Gomez disputará a F4 Italiana, que é o certame de F4 mais concorrido do mundo. O campeonato tem sete etapas, sempre com rodadas triplas, começando em Misano no primeiro fim de semana de maio.

Esta é a segunda temporada do catarinense em carros de competição. No ano passado, Gomez migrou para os monopostos após uma profícua trajetória no kart, onde foi duas vezes vice-campeão europeu.

F4 Winter Series - Etapa 4 - Barcelona (ESP)*:

Sexta-feira, 7 de março

05:00 - 05:40 - Teste coletivo 4

08:10 - 08:50 - Teste coletivo 5

12:05 - 12:55 - Teste coletivo 6

Sábado, 8 de março

06:30 - 06:45 - Quali 1

06:50 - 07:05 - Quali 2

10:05 - 10:35 - Corrida 1

Domingo, 9 de março

05:15 - 05:45 - Corrida 2

11:50 - 12:20 - Corrida 3

(*) Horário de Brasília

F4 Winter Series - Classificação (top 5):

1. Gabriel Gomez - 182

2. Fionn McLaughlin - 114

3. Leo Robinson - 106

4. Kabir Anurag - 97

5. Maksmilian Popov - 88

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!