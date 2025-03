Em meio a um cenário desafiador em Aragón, o catarinense Gabriel Gomez deu mais um passo decisivo em direção à conquista do título da F4 Winter Series. A pista molhada foi um fator para embaralhar o jogo neste domingo, mas o piloto de 18 anos da equipe US Racing conseguiu terminar as duas provas em terceiro lugar.

Ele agora alcançou 9 pódios em 9 corridas realizadas e ampliou sua margem na liderança do campeonato. Com três vitórias, dois segundos e quatro terceiros lugares, o brasileiro lidera o campeonato com 182 pontos.

Seu rival mais próximo é o irlandês Fionn McLaughlin, com 114. A diferença entre eles é de expressivos 68 pontos, e a jornada final no próximo fim de semana em Barcelona distribui 82 nos dois qualis e três corridas.

As corridas

Choveu antes da primeira prova do domingo e, com o frio em Aragón, a direção de prova determinou corrida sob chuva, com os carros equipados de pneus Pirelli para piso molhado.

O carro #78 não teve a melhor tração no apagar das luzes, caindo da pole para terceiro lugar. Na primeira volta, os pilotos arriscavam linhas diferentes buscando o melhor grip no asfalto úmido, com muitos carros saindo de traseira e inúmeros indo além dos limites de pista no processo.

O trio de pilotos da US Racing, composto nesta ordem por Maxim Rehm, Kabir Anurag e Gabriel Gomez, logo se destacou no topo do pelotão. Anurag então mergulhou por dentro do alemão na curva 16, um hairpin no fim da longa reta oposta. O competidor de Singapura assim assumiu a liderança.

Na volta seguinte, no mesmo trecho, Gomez atacou por fora. O catarinense segurou bem a freada e evitou o “xis” de seu companheiro alemão. Assim ele concretizou o movimento pelo segundo lugar antes da curva 17.

Após cinco minutos de corrida, os carros aparentavam buscar trechos mais úmidos, enquanto já aparecia na pista uma linha seca ideal. O irlandês Fionn McLaughlin, que tinha o carro mais veloz naquela situação, então tratou de ultrapassar Rehm pelo terceiro lugar e buscava atacar Gomez na sequência. Eis que na volta 5, o irlandês passou Gabriel.

O piloto da equipe Hitech então alcançou Anurag na volta 8 e ameaçou ataque no fim da reta oposta. Gomez, por sua vez, batalhava para manter o alemão Rehm em quarto.

Na volta 9, McLaughlin forçou a manobra sobre Anurag e assumiu a liderança nas curvas 16 e 17. Gomez seguia se defendendo de Rehm com habilidade.

Então na volta 11 foi necessária uma intervenção do safety-car para resgate de carro com a suspensão quebrada após contato com outro competidor na curva 16. O cronômetro regressivo apontava 5min30 para a abertura da volta final.

A prova relargou para uma volta, e Anurag vacilou para reagir à aceleração de McLaughlin. Isso possibilitou um ataque de Gomez, mas ele acabou encaixotado atrás de seu companheiro de Singapura e quase foi ultrapassado por Rehm na curva 3. O alemão tentou novamente, por fora na curva 16. Mas teve que se contentar com o quarto lugar.

O pódio, o oitavo de Gabriel Gomez em oito corridas na Winter Series, teve o brasileiro em terceiro lugar, atrás de Anurag e McLaughlin. Como o argelino Leo Robinson terminou em sétimo, Gomez ampliava ao final da prova a vantagem no campeonato de 54 para 63 pontos.

A corrida 3 foi disputada com quase todos os carros equipados com pneus slick apesar da declaração de corrida em condição de chuva, e Gomez alinhou o carro #78 por fora na segunda fila.

Na volta de apresentação começou a pingar, acrescentando um componente desafiador para os 29 pilotos inscritos na etapa. Uma competidora rodou ao movimentar o carro no grid e outros dois pararam para colocar pneus de chuva antes mesmo da largada.

Gomez segurou o quarto lugar no apagar das luzes e logo tratou de atacar Anurag pelo terceiro posto. A liderança era de McLaughlin, seguido por Rehm.

O brasileiro fechou a primeira volta em sexto, superado também por Maksimiliam Popov na curva 17 e depois pelo austríaco Simon Schranz, o único que havia largado de pneus de chuva e que avançou de vigésimo para a liderança em questão de duas voltas.

Vários carros então entraram no box para colocar pneus de chuva, enquanto os que permaneciam na pista lutavam para encontrar o melhor grip.

Depois de 10 minutos de corrida, Gomez vinha em sétimo, com slicks.

Mas os pneus para pista seca se mostravam uma aposta muito arriscada, uma vez que os carros com pneus de chuva eram cerca de 9s mais velozes por volta na altura de metade da prova. Gomez então caiu para oitavo.

A seguir ele alcançou e passou Anurag, retomando o sétimo lugar.

Então a corrida entrou nos últimos 10 minutos e, com a pista secando, os carros de slicks começaram a render melhor que os de pneus de chuva, numa reviravolta impressionante. Gomez imediatamente passou o britânico Artem Severiukhin, para ser sexto.

Favorecido por duas voltas mais rápidas na sequência, Gomez avançou de sexto para quarto superando Popov e Schranz na freada da curva 16. Mas pisou no molhado e os dois retomaram suas posições. Entretanto ele logo deixou a dupla para trás, no momento em que era anunciada punição de 5s por infração no procedimento de largada para Rehm.

Dessa forma, o quarto lugar na pista para Gabriel Gomez poderia se tornar terceiro com a punição a seu companheiro de equipe. Alheio a isso, o brasileiro tratou de tirar constantemente a diferença para o britânico Bart Harrison, que vinha em terceiro com pneus “biscoito” e foi superado com facilidade na curva 13 na volta 13.

E a corrida, imprevisível desde a volta de apresentação, terminou com vitória do novo vice-líder do campeonato, o irlandês Fionn McLaughlin. Mesmo punido, o alemão Maxim Rehm ficou em segundo lugar. E, com nove pódios em nove corridas na Winter Series, Gabriel Gomez terminou em terceiro e desponta como favorito à conquista do campeonato na próxima semana em Barcelona.

Gabriel Gomez disse: “Foi um domingo meio imprevisível, mas felizmente conseguimos mais dois terceiros lugares. O principal objetivo era pontuar bastante pensando no campeonato e foi cumprido. Vamos agora com foco e muito trabalho em Barcelona, para encerrar a Winter Series com o título.”



F4 Winter Series Etapa 3 - Aragón (ESP)

Corrida 2 (top5)

1. Fionn McLaughlin

2. Kabir Anurag

3. Gabriel Gomez

4. Maxim Rehm

5. Maksimiliam Popov

F4 Winter Series Etapa 3 - Aragón (ESP)

Corrida 3 (top5)

1. Fionn McLaughlin

2. Maxim Rehm

3. Gabriel Gomez

4. Maksimiliam Popov

5. Kabir Anurag

F4 Winter Series - Classificação (top 5):

1. Gabriel Gomez - 182

2. Fionn McLaughlin - 114

3. Leo Robinson - 106

4. Kabir Anurag - 97

5. Maksmilian Popov - 88

