Neste final de semana Alexander Jacoby disputa a etapa que marca o encerramento da F4 Spain Winter Series, em Navarra, na Espanha. O piloto do carro #27 da Monlau-Motul tem mostrado evolução ao longo da competição e busca seu melhor resultado em 2025.

Jacoby estreia um novo patrocinador no circuito espanhol, a Hector`s Fitness Advantage, a empresa especializada em treinamento de atletas de alto rendimento apoiará o piloto brasileiro até o final da temporada.

Em Navarra Alexander Jacoby tem um único objetivo: conquistar seu melhor resultado na competição e terminar nos pontos. Na etapa do Algarve o jovem mostrou uma grande evolução e teve como melhor resultado o décimo terceiro lugar na corrida 3, ficando próximo dos pontos.

A pista remodelada em 2024 é composta por 12 curvas, possui 4.313 metros de extensão e traz grandes desafios aos pilotos. É neste palco que o campeonato que serve como uma pré-temporada da F4 Espanhola terá seu desfecho.

A programação da etapa prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação 1, corrida 1 e corrida sprint no sábado. No domingo acontece a segunda classificação e a prova que encerra o final de semana e o campeonato.

“Muito animado com nossa evolução ao longo da competição, essa é a última etapa antes do início do campeonato regular da F4 Espanhola e espero conquistar nosso melhor resultado terminando nos pontos", disse. "A previsão é de chuva, então teremos corridas divertidas para o público e espero realmente sair daqui com alguns pontos".

As provas da F4 Winter Series serão transmitidas no canal oficial da categoria no Youtube: https://www.youtube.com/@SpanishWinterChampionship/streams

Programação da etapa:

Sexta-feira, 07 de março

05h00 – Treino Livre 1

09h10 – Treino Livre 2

Sábado, 08 de março

16h00 – Classificação 1

18h30 – Corrida 1

11h20 – Corrida Sprint

Domingo, 09 de março

05h00 – Classificação 2

08h55 – Corrida 2

