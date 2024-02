Jovem talento brasileiro no automobilismo internacional, Matheus Ferreira está confirmado como piloto da US Racing para temporada 2024 da Fórmula 4 Italiana. O novo integrante da equipe alemã fará sua estreia com o novo time neste final de semana correndo na Fórmula Winter Series, campeonato que é uma espécie de pré-temporada para a F4. “Estou muito feliz por finalmente anunciar que estarei pilotando pela US Racing na temporada de F4", celebrou o piloto brasileiro.

O editor recomenda: F4 Brasil F4 Brasil: Matheus Ferreira volta a brilhar e vence terceira e última corrida da etapa de Interlagos

"O foco da minha temporada será a F4 Itália. Estou gostando muito de trabalhar com a equipe, já fizemos alguns dias de testes, tudo ocorreu muito bem e agora me sinto bem preparado para a abertura da próxima temporada em Jerez, como parte da Fórmula Winter Series”, disse Ferreira.

A US Racing é um time baseado em Kerpen, cidade conhecida por ter sido palco do início da carreira dos irmãos Michael e Ralf Schumacher no kartismo. Ralf, um dos fundadores da equipe, elogiou o piloto brasileiro de apenas 16 anos.

“O Matheus é um piloto estruturado, focado e com grande potencial. Eu estou muito ansioso para trabalhar com ele nesta temporada da F4”, afirmou o ex-piloto de Jordan, Williams e Toyota na F1.

Gerhard Ungar, que também é um dos criadores da US Racing, comentou sobre ter visto as corridas do brasileiro: “Já assistimos o Matheus no Campeonato Italiano de Fórmula 4 do ano passado. Ele é um piloto jovem muito talentoso, com uma velocidade muito boa. O Matheus me impressionou pelo que mostrou no carro até agora e tenho certeza que ele conseguirá lutar pelas primeiras posições do campeonato".

A Fórmula Winter Series terá quatro etapas, todas elas disputadas na Espanha e no formato de rodadas duplas, com a final prevista para o circuito de Barcelona, em 11 de março. A F4 Italiana 2024 será aberta entre os dias 3 e 5 de maio, no circuito de Misano.

As CONSEQUÊNCIAS do 'fico' de Norris: RED BULL vai atrás de QUEM agora que Lando ficará na McLaren?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #267 - Par ou ímpar: Renovados, quem você escolheria entre Norris e Leclerc?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: