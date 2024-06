O piloto ítalo-brasileiro Filippo Fiorentino (Artmix | Hotel Porto Pacuíba), que disputa regularmente a Fórmula 4 Espanhola, fez sua estreia no Campeonato Italiano de Fórmula 4 no último final de semana, em Vallelunga, nas proximidades de Roma.

Integrante da equipe italiana Cram Motorsport, Fiorentino enfrentou esperadas dificuldades na adaptação aos pneus Pirelli, diferentes dos Hankook utilizados no Campeonato Espanhol. E, em três belas provas de recuperação em que fez diversas ultrapassagens, chegou ao seu melhor resultado na primeira prova, quando ganhou 19 posições para terminar em 15º na classificação geral e em 4º na Rookie, ficando a uma posição do pódio.

“Foi uma ótima experiência, pois o Italiano é, assim como o Espanhol, um campeonato com grid cheio em que os principais pilotos da categoria competem”, resume Filippo Fiorentino (Artmix | Hotel Porto Pacuíba). “Fiquei muito próximo de um pódio e somei mais ‘quilometragem’ em meu primeiro ano completo na Fórmula 4 na Europa. E isso será muito importante para os próximos compromissos”, destaca.

Além das disputas regulares no Campeonato Espanhol de Fórmula 4, Filippo Fiorentino competirá em outras duas rodadas do Italiano, marcadas para Mugello (Itália) e Paul Ricard (França) nos dias 14 e 21 de julho, respectivamente, como parte de seu programa de desenvolvimento no automobilismo.

E, aproveitando as férias escolares no Brasil, Fiorentino continuará sua preparação para disputar o Campeonato Mundial e o Campeonato Brasileiro na KZ competindo em algumas provas da categoria no kartismo europeu.

