Rafa Câmara comanda testes da F4 na Itália com Prema

Rafa Câmara deu mais um passo para os carros, em sua carreira no automobilismo. Vice-campeão mundial e europeu de kart, o pernambucano esteve esta semana no autódromo de Adria, na Itália, para dois dias de testes em um carro de Fórmula 4 da equipe Prema.

Por se tratar de um teste privado, não houve divulgação oficial da equipe ou da categoria, mas o Motorsport.com apurou que Rafa foi o mais rápido nesta terça-feira (21) e chegou a ficar boa parte desta quarta-feira (22) na liderança da tabela de tempos.

Na terça-feira, as primeiras duas idas à pista não estavam como o pernambucano esperava, mas após troca de motor, que já apresentava problemas, e com a pista seca, ele emendou uma sequência de voltas mais rápidas, terminando o dia na ponta.

Rafa Camara em Adria Photo by: Divulgacao

Hoje, pela manhã, a diferença dele para com os rivais – incluindo outros pilotos pretendentes a uma vaga na Prema para 2022 – estava na faixa de dois a três décimos no long run. Com a pista sempre mudando de condição, ele acavou escapando em um trecho molhado e fechou o dia no top-5.

Esta não é a primeira vez que o piloto que representa a Oak Racing Team (ORT) testa um carro da F4. Em março e em junho ele esteve em Varano e em Vallelunga, respectivamente, quando também deixou boas impressões, superando pilotos titulares da categoria italiana.

