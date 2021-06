Depois de um mês dedicado à adaptação aos carros de fórmula em testes privados e coletivos, o pernambucano Rafael Câmara encarou pela primeira vez nesta sexta-feira a realidade de uma etapa da F4 Italiana. O piloto da Oak Racing Team (ORT) assumiu um dos carros da equipe CRAM para os treinos que antecedem a terceira etapa do campeonato, neste fim de semana em Vallelunga.

Melhor kartista da classe OK no mundo neste primeiro semestre, o piloto de 16 anos completou 89 voltas durante o dia, para um total de 364 km. Ele terminou a sessão da manhã a 0.620 do líder. À tarde, passou mais da metade do treino entre os cinco primeiros. Nas voltas finais, quando os adversários mais experientes passaram pneus novos, Rafa acabou empurrado para fora do top10, fechando a sessão a 0.475 do tempo do líder.

“Foi mais um dia intenso, de muito aprendizado aqui em Vallelunga. Tivemos um desempenho positivo e estou cada vez mais familiarizado com o carro. A cada ida para pista me senti mais confortável e consegui entender melhor também as instruções dos engenheiros, o que é muito importante pois o carro aceita muito mais variedade de ajustes que o kart e o piloto precisa ser preciso nos reportes para os engenheiros”, disse o piloto.

A performance chamou atenção dos engenheiros da equipe CRAM, uma vez que o piloto ORT era quem tinha menos experiência em carros de fórmula na pista romana.

Rafa superou, por exemplo, o colombiano Sebastian Montoya, que está em seu segundo ano competindo com a equipe Prema em inúmeros campeonatos de F4 e já foi afiliado ao programa de desenvolvimento de talentos da Ferrari.

O último dia de teste em Vallelunga foi acompanhado na pista por Dudu Massa, agente do piloto pernambucano. O empresário esteve presente na primeira vez que o piloto guiou um carro de fórmula e destacou o ritmo constante do piloto, sua evolução durante o mês e a compreensão cada vez maior que mostrou ter do carro.

“O Rafa mostrou muita maturidade e evolução neste período intensivo de testes de fórmula que programamos para junho. Ele é muito competitivo e encerrou o dia aqui querendo ainda mais, o que é uma atitude positiva", disse.

Ele observou também aspectos que naturalmente serão trabalhados ao longo do processo de transição do kart para os fórmula, como a experiência para tirar o máximo da “volta do pneu” com o carro equipado com pneus zero e o aspecto físico, uma vez que o kart é bem menos exigente em termos de movimentação de volante e força G sobre o corpo do piloto.

"Mas temos que lembrar que ele tem seis dias correndo de carro, contra pelo menos um ano e meio do adversário aqui com menos quilometragem. O trabalho de transição do kart para os carros é complexo e fico contente com tudo que ele pode experimentar durante o mês de junho, mostrando uma evolução surpreendente", disse.

"Certamente terá muitas informações novas para processar e vai chegar mais adaptado quando for começar a competir de carro. Agora voltamos o foco para o kart, pois temos ainda duas etapas do Europeu e o Campeonato Mundial no Brasil no fim do ano.”

A programação de testes de fórmula em detrimento de corridas de kart da WSK neste mês foi uma estratégia do agente de Rafa Câmara, para o piloto experimentar a realidade competitiva de um evento de primeira linha da F4. Pesou também o fato de o piloto já ter dominado neste ano os campeonatos da WSK que são disputados com pneus LeCont, enquanto seu foco no segundo semestre está no Campeonato Europeu, que corre com pneus MG e também é liderado pelo representante da ORT.

É justamente pelo Europeu o próximo compromisso do vice-campeão mundial de kart em 2019. Ele corre a terceira das quatro etapas do campeonato na pista italiana de Sarno, entre 8 e 11 de julho.

