Depois de assumir o topo da tabela com direito a vitória em Misano, Rafa Câmara retorna ao carro #88 da Prema para a terceira etapa do Campeonato Italiano de F4. O palco deste fim de semana é a tradicional pista belga de Spa-Francorchamps, onde o único brasileiro da Ferrari Driver Academy venceu e obteve dois segundos lugares na abertura do Campeonato Alemão em abril.

O piloto de 17 anos de idade tem 102 pontos no Campeonato Italiano, com vantagem de 23 para o irlandês Alexander Dunne e 33 para o italiano Kimi Antonelli, um de seus companheiros de equipe e afiliado ao programa de desenvolvimento de talentos da Mercedes.

Rafa é um dos três brasileiros inscritos na etapa, em meio a um grid de 38 competidores representando 23 diferentes nacionalidades. Com previsão de sete rodadas triplas em 2022, o Campeonato Italiano é o mais tradicional da F4 no mundo e o evento prioritário de Câmara na temporada.

Mesmo correndo só 16 das 20 provas válidas pela F4 dos Emirados Árabes Unidos em janeiro, ele iniciou o ano com o vice-campeonato no Oriente Médio e está na vice-liderança do Campeonato Alemão. Pelo Italiano, Rafa correu seis provas, conquistando duas vitórias e dois segundos lugares.

Considerando todas as corridas disputadas em seu primeiro ano como piloto de fórmula, o vice-campeão mundial de kart em 2019 acumula 28 provas, com 9 vitórias e 17 pódios.

A programação em Spa determina dois treinos livres de 40 minutos na sexta-feira. No sábado acontecem dois qualis, de 15 minutos cada. O primeiro determina o grid da corrida 1, realizada mais tarde no mesmo dia. O segundo quali forma a ordem de largada da corrida 2, que abre o domingo. A corrida 3 tem o grid definido pela segunda melhor volta de cada carro nas tomadas de tempo. As três provas têm previsão de 30 minutos mais uma volta e são transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv.

“Gosto muito da pista de Spa e estamos em evolução desde o início do ano, graças ao apoio da Ferrari Driver Academy e o trabalho extremamente profissional da Prema. É a primeira vez que volto a uma pista onde já competimos juntos na Europa e será importante avaliar o quanto melhoramos desde a etapa do Campeonato Alemão neste circuito em abril”, disse Rafa.

