Rafael Câmara vence em Misano e assume a liderança da F4 Italiana

Rafael Câmara assumiu a liderança do Campeonato Italiano de F4. O brasileiro da Ferrari Driver Academy venceu a terceira corrida da etapa de Misano e fechou a prova da manhã com a quarta posição. Com os resultados do fim de semana, foi a 102 pontos e avançou para o primeiro lugar na classificação após duas etapas.

Como havia feito na abertura de seu campeonato prioritário em Ímola, o competidor do carro #88 da equipe Prema foi protagonista da etapa no Misano World Circuit Marco Simoncelli. Desde os testes coletivos de quinta-feira, ele esteve o tempo todo entre os cinco mais velozes. Liderou quase toda a corrida no sábado e venceu na terceira prova no domingo.

Agora o piloto de 17 anos soma 28 corridas com carros de competição, apresentando nove vitórias, 16 pódios, sete voltas mais rápidas e quatro poles (considerando apenas sessões classificatórias, sem computar inversões de grid). Ele foi vice-campeão na F4 UAE e está em segundo lugar no Alemão.

Neste domingo Rafa largou a segunda corrida em quarto, após os comissários identificarem que havia bandeira amarela em sua volta para ser o segundo mais veloz no quali. Ele saltou bem e pressionou seu companheiro de equipe Prema e Ferrari Driver Academy James Wharton a prova toda, mas não conseguiu avançar para a última posição do pódio.

Na corrida da tarde, Câmara largou da segunda posição e soube se defender na largada. O brasileiro manteve a colocação inicial até os instantes finais, quando o safety-car foi acionado e reaproximou o #88 de Kimi Antonelli que liderava a prova.

Na relargada, Rafa teve mais ação que seu concorrente italiano e em manobra espetacular por fora assumiu a ponta da prova com três voltas para o encerramento da terceira corrida. Câmara conseguiu abrir distância na liderança e viu sua vitória se confirmar após bandeira vermelha agitada por conta de um forte acidente na última volta.

“Foi uma corrida difícil, o safety-car foi muito bom para mim, tive minha chance de ultrapassar o Antonelli e vencer aqui, fiz o meu melhor", disse Câmara. "Temos boas chances no campeonato, estamos liderando depois de Misano, agora vamos para Spa e continuar conquistando pontos importantes na disputa do título".

Nesta etapa de Misano, Rafa correu com a hashtag #SOSRecife em seu carro, para ajudar no esforço de ajuda às famílias atingidas pelas chuvas que devastaram a região metropolitana de sua cidade natal.

O brasileiro retorna à pista em duas semanas, em Spa-Francorchamps, para a terceira das sete etapas do campeonato.

Campeonato Italiano de F4 (top 5):

Rafael Câmara (BRA) 102 pontos Alexander Dunne (IRL) 79 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 69 Kacper Sztuka (POL) 56 James Wharton (AUS) 54