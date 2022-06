Rafa Câmara amplia vantagem na liderança da F4 Italiana em Spa

Carregar reprodutor de áudio

Rafa Câmara ampliou de 23 para 26 pontos sua vantagem na liderança no Campeonato Italiano de F4 na manhã deste sábado na primeira passagem da história do evento pelo tradicional circuito belga de Spa-Francorchamps.

O brasileiro da Ferrari Driver Academy largou em terceiro e recebeu a bandeirada em segundo, avançando a 120 pontos. O novo vice-líder é o italiano Kimi Antonelli, seu companheiro na Prema, com 94.

Largando em terceiro com o carro #88, Rafa assumiu a liderança da prova na primeira volta. Antonelli e o também piloto Prema, James Wharton, disputavam a ponta até perderem o traçado ideal na segunda parte da Les Combes. Oportunista, Rafa passou os dois de uma vez.

Nas quatro primeiras voltas, o brasileiro chegou a abrir vantagem de 1 segundo. Mas, Antonelli veio recuperando terreno e, no quinto giro atacou para reassumir a liderança da prova fazendo um eficiente uso do vácuo na reta Kemmel.

Rafa tentou dar o troco nas duas voltas seguintes, mas eventualmente o italiano abriu vantagem, e o brasileiro teve que passar as voltas finais se defendendo de Wharton. O australiano tentou emparelhar quatro vezes no fim da reta Kemmel, buscou trajetória alternativa na Bus Stop duas vezes. Mas Câmara defendeu todas com sucesso.

Emmo Fittipaldi, filho de Emerson Fittipaldi, completou a corrida na 15ª posição.

“Foi uma corrida bem disputada”, disse Rafa. “Consegui assumir a liderança no início e abri um pouco. Depois fui ultrapassado e precisei me defender no final para terminar em segundo. A pista de Spa é muito desafiadora e vamos fazer os ajustes para voltar mais fortes no domingo. Fico feliz por ampliar a liderança nos pontos, mas queremos mais uma vitória aqui.”

TELEMETRIA: Rico Penteado analisa GP do Canadá, Ferrari e 'quicadas'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: