Rafa Câmara pontua em primeira competição nos carros

Rafa Câmara iniciou com pontos sua trajetória oficial como piloto de carro de corrida. O pernambucano de 16 anos de idade realizou neste sábado sua estreia oficial na F4 dos Emirados Árabes Unidos conquistando um sétimo lugar com o carro #88 da Prema.

Foi a primeira corrida do piloto da Ferrari Driver Academy em monoposto.

Depois de dois dias de testes, a programação oficial em Dubai foi aberta com um treino livre, que o brasileiro concluiu em quarto lugar. Então vieram os dois qualis, em que cravou oitavo e 11º lugares.

Na primeira bateria, Rafa avançou para sétimo na largada e defendeu bem a posição nas voltas iniciais. O safety car foi acionado na volta 8, e o representante da Prema novamente soube sustentar sua posição na relargada. Ele ainda seria favorecido por enrosco entre outros competidores à sua frente, avançando duas posições. Mas a direção de prova acionou bandeira vermelha e a corrida foi encerrada com a ordem da volta anterior, com Rafa em sétimo.

A segunda prova do dia teve o grid estabelecido pela ordem da segunda melhor volta de cada competidor no primeiro quali. Rafa largou novamente em oitavo no grid de 29 carros e chegou a ocupar a sétima posição nas curvas iniciais. Mas, na administração de espaço no pelotão, acabou perdendo posições e fechou a primeira volta em 11º. O safety car então foi acionado para resgate de um carro danificado. Na relargada, Rafael subiu para 10º e passou a maior parte da prova no ritmo dos líderes. A duas voltas do fim, em disputa pela nona posição ele ficou encaixotado atrás de um adversário e eventualmente caiu para 11º. Depois, em tentativa de recuperar o posto novamente perdeu ação e acabou ultrapassado novamente, recebendo a bandeirada em 12º.

Neste domingo acontecem mais duas corridas, com largadas marcadas para 4h e 8h15 da manhã pelo horário de Brasília. O perfil da F4 UAE no Facebook exibe as provas ao vivo.

“Foi um dia inesquecível”, disse Rafa. “Tive bastante aprendizado e fiquei contente por terminar as duas corridas com o carro intacto. A quilometragem é importante na transição do kart para os carros. A dinâmica de um fim de semana de corrida de carro tem bem mais elementos que no kart.

“Tenho apoio de um time profissional e muito a aprender nas análises de vídeo, telemetria, troca de informações com os engenheiros. O volume de novidades que tive nesses três dias foi gigante, ainda mais em um time com a qualidade da Prema, que está me ajudando muito no processo de adaptação.”

