Rafa Câmara estreia em Dubai pela F4 dos Emirados Árabes

Rafael Câmara está com a motivação em alta para a primeira corrida de sua vida em carros de competição. O piloto pernambucano de 16 anos de idade disputa neste fim de semana em Dubai a segunda etapa do campeonato de F4 dos Emirados Árabes Unidos, a primeira competição da categoria com os novos carros da temporada 2022.

Ausente da jornada da semana passada em Abu Dhabi, o piloto Prema teve seu primeiro contato com o carro #88 nesta quinta-feira em Dubai. Foram três sessões de treino, finalizadas sempre entre os dez mais rápidos do grid de 29 carros.

Integrante da Ferrari Driver Academy, Rafael terminou a sessão inaugural em terceiro, depois foi sexto e, à tarde, finalizou em décimo. Ele cumpriu à risca toda programação estipulada pela equipe inclusive o “long run” com simulação de corrida na terceira sessão. Percorreu ao todo 65 voltas.

Nesta sexta-feira estão previstas mais duas sessões de testes coletivos. A programação oficial da segunda etapa do campeonato determina um treino livre no sábado, duas sessões classificatórias e duas corridas. No domingo acontecem mais duas provas.

Todas as corridas são exibidas ao vivo pela página da F4 UAE no Facebook.

“O dia foi muito produtivo”, disse Rafa. “Estava com saudade de acelerar o carro de corrida e acho que consegui me adaptar bem ao novo equipamento. A programação desta quinta era longa e fiz questão de cumprir tudo para recuperar o tempo de pista. Aproveitamos bem todas as nossas saídas para a pista e todos os jogos de pneus disponíveis.

“Aprendi muito hoje e espero continuar evoluindo amanhã, entendendo o carro e a dinâmica de trabalho com a equipe, já que é uma realidade diferente do kart. Gostei muito desse primeiro dia de trabalho com a Prema em 2022. O time é extremamente profissional.

“Nunca havia pilotado nessa pista e gostei muito do traçado. Estou muito motivado para dar sequência ao aprendizado amanhã e chegar o mais preparado possível para o fim de semana, já que a programação especialmente no sábado é intensa”, completou.

