Rafa Câmara retorna ao Alemão de F4, agora em Hockenheim

Menos de uma semana depois de estrear com vitória, pódio e escalada de 23 posições em uma corrida do Campeonato Italiano de F4 em Ímola, Rafa Câmara assume novamente o carro #88 da equipe Prema para competir em um tradicional palco europeu. O compromisso do pernambucano da Ferrari Driver Academy neste fim de semana é pelo Campeonato Alemão, em Hockenheim.

É a segunda etapa deste campeonato, iniciado no fim de abril em Spa-Francorchamps. Único brasileiro do programa de desenvolvimento de talentos da maior equipe de F1 de todos os tempos, Rafa estreou com pódio triplo na pista belga. Ele foi segundo colocado nas duas primeiras baterias da rodada tripla e venceu a terceira prova. O desempenho o alçou à vice-liderança na tabela de pontos, com 61 - o primeiro colocado, com 62, é seu companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli, segundo-anista com os carros de F4 e integrante do programa de jovens talentos da Mercedes.

“É muito bom competir novamente em menos de uma semana, correr em uma nova pista e adicionar mais um país ao calendário”, disse Rafa. “O Campeonato Alemão é muito concorrido e começamos bem em Spa. Acredito que a corrida em Hockenheim será ainda mais disputada e vamos trabalhar duro desde os testes coletivos para buscar o melhor ajuste”

O cronograma da etapa de Hockenheim dedica quinta-feira a testes coletivos. Na sexta acontecem dois treinos livres e o primeiro quali. A programação de sábado é aberta com o segundo quali pela manhã e determina ainda a primeira das três corridas de 30 minutos. No domingo acontecem outras duas corridas.

