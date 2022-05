Carregar reprodutor de áudio

Terceiro piloto com mais corridas disputadas na Fórmula 1, vice-campeão da categoria em 2002 e 2004, vencedor da temporada 2014 da Stock Car e um dos maiores nomes do esporte a motor brasileiro, Rubens Barrichello, 49 anos, já conhece tudo do automobilismo, correto? Errado...

E quem diz é o próprio Rubinho, que fez a 'confissão' em tom emocionado durante papo exclusivo com o Motorsport.com. Porque, neste fim de semana, ele vive algo novo: além de celebrar seus 50 anos antecipadamente, vê a estreia do filho Fefo na F4 Brasil, justo na etapa inaugural da categoria.

O palco de tudo é o Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu. Na cidade paulista, Rubens também disputa a quarta etapa da Stock 2022, na qual um dos mais carismáticos pilotos do País busca o bicampeonato. Mas, confessa ele, é difícil manter o foco numa 'ocasião familiar' tão especial.

"Eu tenho que 'me situar' para lembrar que eu tenho corrida de Stock Car, para falar a verdade... porque eu estava aqui 'completamente ao lado' do Fefo (apelido de Fernando, 17 anos) até agora", revela o Barrichello pai.

"A gente sempre acha que já viu muita coisa, que já viu quase tudo de automobilismo... e aí, quando eu chego numa situação dessa, vejo que não conheço nada e não sei de nada, porque a emoção de ter um filho correndo num carro de fórmula 4 faz com que você volte às tuas origens."

"E a gente também deu um passo à frente, porque o Maurício Ferreira (que aparece na foto abaixo e é chefe da Full Time, time de Rubens na Stock e de Fefo na F4) é quem cuida da carreira do Fefo, então estou 'na arquibancada', olhando", segue Rubinho, que fala da emoção de ver Fefo correr.

"Claro, na hora que ele precisa, eu estou junto. Mas bateu a emoção em todos os momentos que eu vi -- e vejo -- ele andando."

Além de Fefo: Dudu, filho mais velho de Rubens e piloto da FRECA, faz surpresa para o pai

Como se não bastasse a sensação de ver a estreia de Fernando na F4 Brasil, Rubens ainda recebeu festa surpresa no box da Full Time. O aniversário é só no dia 23, mas equipe e patrocinadores não podiam deixar de parabenizar seu campeão. Afinal, a próxima etapa é só em julho, no Velopark (RS).

Entre as presenças ilustres, Eduardo, 20 anos, o filho mais velho de Barrichello. Vice-campeão da USF2000 em 2020 e atualmente piloto da Arden na Fórmula Regional Europeia (FRECA), Dudu também já proporcionou fortes emoções ao pai. E, no Velocitta, soprou a vela do bolo com o 'velho'.

"No momento em que eu estava ali comemorando os meus 50 anos... a gente não vai ter corrida (na data do aniversário), então foi muito emocionante ter os meninos comigo ali", celebrou Barrichello, que terá no carro um layout especial para a data. Veja no vídeo abaixo:

