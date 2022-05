Carregar reprodutor de áudio

O piloto Pedro Clerot foi destaque logo na sua estreia oficial na Europa ao conseguir um lugar na segunda fila da corrida 2 da F4 Italiana, em Ímola. A participação no final de semana europeu encerrou seu programa de preparação para a etapa de abertura da F4 Brasil, campeonato que terá sua rodada tripla inaugural neste final de semana no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Defendendo a equipe AKM Motorsport, o piloto disputou a primeira etapa da F4 Italiana, em Ímola, no último final de semana, no seu último contato com o carro da categoria antes do início do campeonato brasileiro. Clerot teve um desempenho positivo no circuito Enzo e Dino Ferrari. Na segunda classificação do final de semana, o brasileiro garantiu a quarta posição no grid para a corrida 2. Na primeira corrida do final de semana, no sábado, Clerot ganhou mais de dez posições, depois de cair para o final do pelotão por conta que o toque de um adversário danificou a asa dianteira de seu carro, obrigando o piloto a parar nos boxes.

No domingo, a primeira corrida do dia terminou com Clerot na 11ª colocação, seu melhor resultado no final de semana, enquanto na segunda corrida, uma penalização dificultou o caminho do piloto de chegar nos pontos. O piloto, campeão dos rookies da Fórmula Delta em 2021, comemorou o desempenho na etapa, e se mostra preparado para a etapa inaugural da F4 Brasil.

“Meu foco aqui em Ímola era fazer uma boa preparação para a primeira etapa da F4 Brasil nesta semana. Tive um bom desempenho na segunda classificação e nas duas primeiras corridas, e faltou muito pouco para conseguir pontos. Saio satisfeito da Itália e pronto para a primeira etapa no Brasil, no Velocitta”, disse Clerot, após o final da rodada tripla.

A programação da F4 Brasil no Velocitta começa na quinta-feira (12), com dois testes. A sexta-feira contará com mais duas atividades livres e a classificação. As duas primeiras corridas serão disputadas no sábado, enquanto a etapa no interior paulista terá seu encerramento no domingo, com mais uma corrida.

