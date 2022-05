Rafael Câmara encara primeiro desafio pela F4 Italiana em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara encara neste final de semana seu principal desafio nos monopostos até o momento. O pernambucano, que comemora 17 anos de idade neste dia 5 de maio, e é membro da Ferrari Driver Academy, inicia a disputa da temporada 2022 da Fórmula 4 Italiana em Ímola.

O editor recomenda: Rafael Câmara larga em sétimo e vence prova da F4 alemã em Spa

Ele chega impulsionado por uma boa jornada em seu primeiro fim de semana no automobilismo europeu em Spa-Fracorchamps pelo Campeonato Alemão de F4 e por uma formidável trajetória no Campeonato dos Emirados Árabes Unidos. A F4 Itália é o principal campeonato do ano para Câmara.

O jovem piloto brasileiro encara a temporada pela tradicional equipe Prema, e é nesta temporada o único brasileiro integrante da academia de formação de pilotos da principal escuderia dos esportes a motor no mundo. “A F4 italiana é nosso principal desafio da temporada nos carros da F4", disse ele.

"Me sinto preparado para começar o campeonato depois de boas rodadas tanto nos Emirados Árabes quanto em Spa-Francorchamps. Vou trabalhar para conseguir o maior número de pontos possíveis na estreia em Ímola, sempre pensando em brigar por pódios e vitórias", completou Rafa.

O fim de semana de atividades da F4 italiana começa suas atividades de pista na sexta, com os testes coletivos e treinos livres. Sábado os pilotos partem para o quali e a primeira das corridas da etapa. No domingo é encerrada a jornada em Ímola com as duas corridas restantes do cronograma. Com 38 carros confirmados no grid, Câmara é um de três brasileiros que disputam o certame. Todas as corridas da F4 italiana têm transmissão do canal de YouTube oficial da categoria.

PROGRAMAÇÃO F4 ITALIANA – ÍMOLA:

Sexta-feira - 06 de maio:

04h35 - Testes coletivos

08h20 - Treino Livre

11h35 - Treino Livre

Sábado - 07 de maio:

04h - Quali 1

04h25 - Quali 2

09h55 - Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo - 08 de maio:

05h30 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

10h30 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

TELEMETRIA: Qual equipe é favorita no GP de Miami?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: os bastidores do GP de Miami, por André Duek

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: