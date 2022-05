Rafa Câmara estreia com vitória na F4 Italiana em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Realizada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, a primeira corrida do ano na F4 Italiana foi vencida pelo piloto da Ferrari Driver Academy Rafael Câmara.

O pernambucano de 17 anos de idade teve um dia de altos e baixos na abertura do fim de semana de seu campeonato prioritário em 2022 e soube manter o sangue frio para abrir a temporada na liderança do campeonato.

Com a vitória em Ímola, ele agora acumula oito troféus de primeiro lugar e 12 pódios em 20 corridas. Pelos campeonatos dos Emirados Árabes, Alemão e Italiano, Rafa correu com a tradicional equipe Prema nas pistas de Dubai, Yas Marina, Spa-Francorchamps e agora Ímola. Venceu pelo menos uma vez em cada uma delas.

A jornada de sábado começou com duas sessões classificatórias. Embora não houvesse chuva durante o treino, a pista amanheceu molhada. Rafa cravou o segundo tempo com o carro #88.

No segundo quali, realizado após um breve intervalo, um problema no turbo impediu o pernambucano de ir para pista. Assim ele vai largar de 33º e último na corrida 2, na manhã deste domingo. Sua segunda melhor volta no primeiro quali ainda bastou para assegurar o quinto posto no grid da terceira prova.

Então veio a primeira largada do dia, e Rafa contornou a Tamburello atrás do pole Kimi Antonelli. Ele se aproximou do companheiro de equipe no terceiro setor, mas o safety-car foi acionado.

Após três voltas sob bandeira amarela, a corrida foi reiniciada e Rafa cravou a melhor volta. Ele chegou a emparelhar por fora com Antonelli na Tamburello. Mas novamente a corrida foi neutralizada impedindo o ataque, primeiro com “full course yellow” e depois com outra intervenção do safety-car.

Na metade da prova houve nova relargada, dessa vez com vantagem para o italiano do programa de desenvolvimento da Mercedes, que livrou 1.2s de margem em três voltas.

Rafa seguia colocando pressão, até que tirou meio segundo na volta 9 e assumiu a liderança na passagem seguinte. Antonelli a seguir recolheu seu carro para o box da equipe Prema, com aparente problema na caixa de câmbio.

O safety-car ainda foi acionado mais uma vez antes do fim da prova, mas Câmara controlou a vantagem com segurança para vencer na casa da Ferrari pela primeira vez.

“Foi um começo muito bom!", disse Câmara. "Para ser honesto, não imaginava iniciar com vitória. Fizemos um bom trabalho hoje, foi um grande resultado e vamos continuar construindo a partir daqui. É minha primeira corrida como integrante da Academia da Ferrari na Itália e ganhar em Ímola sem dúvidas é especial.”

Câmara volta à pista de Ímola neste domingo, encerrando a primeira etapa da F4 Italiana com mais duas corridas, ambas com transmissão do Motorsport.tv em inglês. A corrida 2 tem largada às 05h30 e você pode assistir aqui. Já a terceira, marcada para 12h30, você pode acompanhar aqui. Ambas tem duração de 30 minutos mais uma volta.

Confira a programação da F4 Italiana em Ímola, primeira etapa de 2022:

Domingo - 08 de maio:

05h30 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

12h30 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

