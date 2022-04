Rafael Câmara larga em sétimo e vence prova da F4 alemã em Spa

Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara fez tocar o Hino Nacional brasileiro em seu primeiro fim de semana correndo de carro na Europa. O pernambucano da Ferrari Driver Academy finalizou a etapa de abertura do Campeonato Alemão de F4 com vitória na mítica pista belga de Spa-Francorchamps com mais um festival de ultrapassagens.

Largando em sétimo pela regra de inversão do grid, o carro #88 da equipe Prema já aparecia no top 5 na terceira volta, após uma rápida intervenção do safety-car.

Na quinta volta, o brasileiro de 16 anos de idade assumiu o terceiro lugar e, na passagem seguinte, já era o vice-líder.

Faltava meia corrida e a distância para o líder oscilava na casa de 3.5s. Livre das disputas no pelotão e catapultado por seguidas voltas mais rápidas, Câmara emparelhou na volta 9, mostrando muito mais velocidade que o concorrente na Eau Rouge e Raidillion.

Eles percorreram a reta Kemmel lado a lado, até que o único brasileiro no programa de desenvolvimento de talentos da Ferrari avançou para a liderança na Les Combes. Rafa então controlou a diferença até a bandeirada, para vencer pela primeira vez na Europa.

Com os dois segundos lugares conquistados na véspera e sua campanha na F4 UAE no início do ano, o pernambucano agora tem 19 corridas de carro disputadas, com 7 vitórias e 11 pódios.

Ele também ficou com as três vitórias entre os rookies na etapa de abertura do Campeonato Alemão e aparece na vice-liderança na pontuação geral, apenas um ponto atrás de seu companheiro na equipe Prema Andrea Kimi Antonelli.

“Foi um fim de semana para guardar na memória", disse Câmara. "Essa pista é sensacional e ter a oportunidade de competir em Spa com um carro tão bem acertado pela Prema é uma grande experiência".

"Agradeço a todos no time e ao suporte que tive na Ferrari Driver Academy para chegar bem preparado aqui. Vamos seguir trabalhando forte para tentar repetir no Campeonato Italiano a performance que tivemos nos Emirados Árabes no início do ano e nesta etapa do Alemão”.

Em duas semanas, Rafa estreia no Campeonato Italiano, em Ímola. É seu campeonato prioritário na temporada 2022.

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre o GP da Emilia Romagna, quarta etapa de 2022, disputada em ÍMOLA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: