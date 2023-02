Ricardo Gracia disputa Fórmula 4 Espanhola na temporada de 2023

Carregar reprodutor de áudio

Monlau Motul/Van Amersfoort Racing embarcam em uma segunda temporada na Fórmula 4 Espanhola e o brasileiro Ricardo Gracia Filho está confirmado como piloto da equipe em 2023, tendo como companheiro Eloi González, campeão de kart da Espanha.

Rob Niessink, CEO da Van Amersfoort Racing, disse: “Estamos entusiasmados por entrar em nossa segunda campanha no Campeonato Espanhol de F4, mais uma vez em parceria com a Monlau Motorsport".

"Este ano, estamos determinados a melhorar sobre nosso desempenho na última temporada e acredito que nossa formação de pilotos, que inclui Fernando Barrichello, filho do ex-piloto de F1 Rubens Barrichello, Pablo Sarrazin e Ricardo Gracia, desempenhará um papel essencial na consecução deste objetivo. Como de costume, estamos totalmente comprometidos com o progresso e ansiosos por uma boa e competitiva temporada de corridas."

A aliança Monlau Motul/Van Amersfoort Racing está prestes a iniciar um calendário ambicioso

que levará a equipe a três países diferentes, percorrendo sete pistas de corrida bastante desafiadoras.

Calendário do Campeonato Espanhol de Fórmula 4:



1. Circuito de Spa-Francorchamps (Bélgica), 5 a 7 de maio

2. Motorland Aragón (Espanha), 26 a 28 de maio

3. Circuito de Navarra (Espanha), 23 a 25 de junho

4. Circuito de Jerez - Angel Nieto (Espanha), 22 a 24 de setembro

5. Autódromo do Estoril (Portugal), 29 de setembro a 1 de outubro

6. Circuito de Ricardo Tormo (Espanha), 20 a 22 de outubro

7. Circuito de Barcelona-Catalunha (Espanha), 10 a 12 de novembro

