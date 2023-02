Carregar reprodutor de áudio

Fernando Barrichello encara neste fim de semana a última etapa da temporada da F4 dos Emirados Árabes Unidos. O jovem piloto brasileiro apoiado pelo Porto Seguro Bank vem de uma etapa de altos e baixos em Dubai pela quarta rodada do campeonato.

Depois de uma estreia conturbada, em que o carro #41 da Xcel Motorsport apresentou problemas no motor, Fefo retornou à pista que fez sua estreia no automobilismo internacional em busca de avançar o desenvolvimento do carro e brigar por posições dentro do top 15 do grid da F4 UAE.

Com os problemas solucionados, ele apresentou um bom ritmo no único treino livre da etapa, figurando entre os 12 melhores colocados, com diferença de dois décimos para o P6.

Atrapalhado em sua volta do treino classificatório, o filho mais novo de Rubens Barrichello não conseguiu repetir o bom desempenho do TL1 e partiu para a prova de recuperação no sábado.

Com um bom ritmo, ele apostou na estratégia de trocar o jogo de pneu logo na primeira intervenção de safety car, já que o grid da corrida 2 é formado pela melhor volta de cada piloto na corrida 1. A estratégia caminhava para dar certo, quando outra longa intervenção do carro de segurança impediu o brasileiro de completar sua melhor volta.

Com isso, Barrichello foi novamente obrigado a largar do fim do pelotão na corrida 2. A corrida 3 também foi de recuperação para o piloto do #41.

A última jornada do campeonato acontece na pista de Yas Marina, casa do encerramento do calendário da Fórmula 1. É o primeiro desafio internacional de Fefo em uma pista que recebe a principal categoria do automobilismo mundial.

A decisão do campeonato tem dois classificatórios previstos, que definem os grids das corridas 1 e 3. A ordem de largada da corrida 2 é feita pela volta mais rápida de cada piloto na corrida 1.

O canal de YouTube da F4 UAE transmite ao vivo as provas.

"Chegamos em Dubai com expectativa da equipe ter resolvido os problemas de motor que tive na primeira etapa com eles”, comentou Fefo. “Conseguimos acertar o carro nos dois primeiros testes e mostrar que nosso ritmo era bom no treino livre. Fechamos a sessão em que todos passaram pneus novos na 12ª posição e com um desempenho bem constante.”

“Infelizmente tive minhas voltas no quali atrapalhadas e não consegui transformar esse bom desempenho em boas posições de largada. Na primeira corrida optamos por trocar o pneu na primeira intervenção do safety-car, afinal uma volta boa nos colocaria nas primeiras posições da corrida 2. Na melhor volta, outra longa intervenção me impediu de completar a volta e me jogou para o fundo do pelotão na corrida 2.

“Foco agora em Abu Dhabi, para conseguir tirar do papel todo o bom desempenho que conseguimos colocar no carro e transformar isso em bons resultados na nossa última etapa por aqui."

CRONOGRAMA - ETAPA 5 - YAS MARINA:

Quinta-feira, 16 de fevereiro:

02:45 - 03:45 - Teste oficial 1

05:15 - 06:15: - Teste oficial 2

Sexta-feira, 17 de fevereiro:

04:45 - 05:15 - Treino Livre

09:20 - 09:35 - Quali 1

09:40 - 09:55 - Quali 2

Sábado, 18 de fevereiro:

02:48 - 03:20 - Corrida 1

06:38 - 07:10 - Corrida 2

Domingo, 19 de fevereiro:

04:03 - 04:35 - Corrida 3

