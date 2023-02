Fernando Barrichello disputa F4 Espanhola em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Depois de um sólido ano de aprendizado com vitórias na temporada inaugural da F4 Brasil, Fernando Barrichello terá em 2023 seu primeiro desafio na Europa. O filho caçula de Rubens Barrichello vai disputar o campeonato da F4 Espanhola, defendendo as cores da equipe Monlau Motul.

O brasileiro de 17 anos de idade foi anunciado nesta quarta-feira (8) como um dos integrantes do plantel da equipe para a temporada. Os demais representantes do time são o brasileiro Ricardo Gracia, o francês Pablo Sarrazin e o espanhol Eloi González.

O campeonato da F4 Espanhola terá sete etapas ao longo do ano, passando por três países diferentes. O início acontece no mítico traçado de Spa-Francorchamps, no primeiro fim de semana de maio. A categoria corre também nos principais autódromos da Espanha e no Estoril, em Portugal.

Esta é a segunda temporada da Monlau Motul na categoria, após joint venture firmada com a tradicional equipe holandesa Van Amersfoort Racing em 2021.

Fefo está nos Emirados Árabes, onde compete neste fim de semana a penúltima etapa da F4 UAE em Dubai.

“O Campeonato Espanhol de F4 é um dos mais disputados do mundo e passa por pistas importantes como Spa, Barcelona, Estoril e Valencia. Agradeço à equipe pela oportunidade e à minha família pelo incentivo para perseguir meu sonho. Será um grande desafio correr na Europa e confio no time que me cerca para buscar os melhores resultados”, disse Barrichello.

“Estamos determinados a nos estabelecer como mais força no Campeonato Espanhol de F4, que é um verdadeiro trampolim para pilotos, engenheiros e mecânicos rumo ao automobilismo profissional. É a segunda temporada da Monlau Motul e nos sentimos na condição perfeita para progredir. Temos orgulho de contar com Barrichello e os demais novos pilotos e acreditamos a confiança depositada na equipe para dar sequência ao seu desenvolvimento profissional”, comentou Jaime Serrano, CEO da Monlau Motul.

Estamos empolgados em entrar na segunda temporada da F4 Espanhola, mais uma vez em parceria com a Monlau Motorsport. Estamos determinados a evoluir nossa performance em relação ao ano passado e acreditamos que os pilotos desempenharão um papel essencial em atingir tal objetivo”, disse Rob Niesskink, CEO da Van Amersfoort Racing.

Campeonato Espanhol de F4 – Calendário:

Spa-Francorchamps (Bélgica), 5 a 7 de maio

Motorland Aragón (Espanha), 26 a 28 de maio

Circuito de Navarra (Espanha), 23 a 25 de junho

Circuito de Jerez - Ángel Nieto (Espanha), 22 a 24 de setembro

Autódromo do Estoril (Portugal), 29 de setembro a 1º de outubro

Circuito Ricardo Tormo (Espanha), 20 a 22 de outubro

Circuito de Barcelona (Espanha), 10 a 12 de novembro

