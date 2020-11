Caio Collet vence em Hockenheim e segue vivo na briga pelo título da Fórmula Renault

Caio Collet conquistou neste sábado (07), no tradicional circuito de Hockenheim, sua quinta vitória na temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup, totalizando 274 pontos. Com o resultado, o piloto da R-ace GP segue vivo na disputa pelo título. Com 75 pontos em jogo, ele reduziu um pouco mais a diferença para o líder, Victor Martins, que agora cai para 26 pontos.

Neste domingo (08), acontece a definição do grid para a corrida 2, às 5h40, e mais tarde a segunda e derradeira prova da rodada na Alemanha, com largada prevista para as 12h10 (horário de Brasília).

O dia começou positivo para o brasileiro de 18 anos. Durante o primeiro classificatório, ele garantiu o lugar de honra no grid para a corrida 1, da rodada dupla válida pela nona e penúltima etapa do ano.

Foi sua terceira pole position na temporada. Mais tarde, já na corrida, Collet fez uma grande prova. Largando na frente, soube administrar bem e foi a cada volta ampliando sua vantagem para o segundo colocado (Martins). O também francês Alex Quinn completou o pódio, com o terceiro lugar.

A corrida deste sábado foi marcada por duas intervenções do Safety Car, uma delas, logo após a largada. Collet largou bem e manteve-se sempre na frente, vencendo de ponta a ponta, sem dar chances aos adversários. O brasileiro ainda anotou a volta mais rápida da corrida, com 1min37s843.

“Acredito que hoje foi mesmo um dia perfeito”, disse Collet. “Agradeço à equipe que fez um ótimo trabalho de ontem para hoje e o carro ficou excelente. Fiz uma corrida focada no meu objetivo, que é vencer.”

“Agora é seguir, pensando corrida por corrida, buscando os resultados, dando o máximo para conquistar os pontos. Vamos seguir focados. Estou muito feliz. Comemoro hoje, mas amanhã tem mais uma corrida, é um novo desafio. E quero buscar outra vitória. Agradeço também aos meus patrocinadores e a Deus por mais um resultado positivo”, completou.

No ano, Collet soma 11 pódios, com cinco vitórias, cinco segundos lugares e um terceiro, além de três poles. Vale lembrar que no ano passado, nesta mesma pista, Collet conquistou o título antecipado entre os estreantes, quando chegou em terceiro lugar no geral de ambas as provas e vendeu as duas entre os novatos.

Caio Collet vence em Hockenheim Photo by: Dutch Photo Agency

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Incomodado, Hamilton fala tudo o que pensa sobre Bottas

PODCAST: Hamilton blefa ou fala verdade ao ameaçar deixar a F1?