Rossi detona Yamaha: "Nosso motor é lento, quebra e cometemos um erro com as válvulas"

A volta de Valentino Rossi ocorreu em meio à tempestade que atingiu Valência, e não apenas no tempo. O GP começou com a punição da Yamaha por ter adulterado o motor sem permissão. Na sexta-feira foi confirmado que Maverick Viñales terá que largar do pitlane por ter que utilizar uma sexta unidade de potência, e o dia fechou com a notícia de que cinco dos integrantes da equipe estão isolados por causa do coronavírus.

Esportivamente as coisas não estão indo muito melhor para a marca, apesar do fato de que três de seus pilotos estão na briga pelo Mundial. Se a punição de Viñales dificultou muito suas opções, o 11º lugar de Fabio Quartararo no grid também não facilitou as coisas para ele. O nono lugar de Franco Morbidelli foi o melhor equilíbrio da Yamaha neste sábado.

Rossi larga em 17º. Ao retornar, ele pôde verificar que as coisas não mudaram muito nessas semanas em que esteve ausente por causa da Covid-19.

“Foi uma experiência complicada, porque tive que ficar 24 dias em casa sozinho”, explicou. "Felizmente, me senti bem fisicamente, embora os primeiros dois dias tenham sido difíceis. Todos os que estavam comigo tiveram resultados negativos, mas eu ainda estava positivo. Tinha medo de não poder correr aqui."

O tema do motor Yamaha foi o que mais ganhou as manchetes neste fim de semana, mas devido ao seu desempenho, será lembrado mais vezes.

“A Yamaha tem que trabalhar no motor, porque precisamos de mais velocidade e mais suavidade. Ao mesmo tempo, também precisamos de mais aderência traseira. Nosso departamento de motores é o principal problema, porque o motor é lento, quebra e também cometemos um erro com as válvulas ", disse ele.

"Havia muita expectativa com a M1 de 2020, mas Morbidelli venceu duas corridas com a moto 2019, então a moto deste ano não é um passo claro", acrescentou.

Enquanto a Yamaha é só problemas, a Suzuki está se aproximando de conquistar o Mundial com Joan Mir.

"A Suzuki fez um ótimo trabalho. Davide Brivio [chefe da equipe] fez os japoneses e os italianos trabalharem juntos. Isso faz a diferença", disse Rossi.

Pelo menos, neste sábado foi confirmado que seu meio-irmão Luca Marini vai dar o salto para a MotoGP em 2021 e ambos vão estar no grid.

“Estou muito feliz por correr com o Luca no próximo ano, com uma boa moto, com a Ducati. Me lembro que quando ganhei o primeiro título, nas 125cc (em 1997), cheguei em casa e o Luca tinha 21 dias. É incrível que agora vamos correr juntos na MotoGP”, completou.

