Giaffone leva Iveco à quarta fila no grid da etapa de Curitiba da Copa Truck

A Iveco vai largar na quarta fila na etapa de Curitiba da Copa Truck com Felipe Giaffone. Na classificação deste sábado, o piloto do caminhão #4 conseguiu avançar ao Top Qualifying e ficou com a sétima colocação no grid de largada. Djalma Pivetta vai partir na 12ª fila, em 24º lugar.

A organização da Copa Truck adotou um critério mais rigoroso e passou a ter tolerância zero de fumaça nos caminhões. Com isso, Pivetta foi um dos nove pilotos desclassificados da sessão e terá de fazer uma corrida de recuperação neste domingo.

Devido à segunda posição na Copa, Giaffone tem de usar em Curitiba um restritor no caminhão #4, mas, mesmo com o desempenho afetado, ainda marcou o tempo de 1min43s889 no Q1 e conseguiu se classificar para a etapa final da classificação.

No Top Qualifying, Giaffone baixou sua melhor marca para 1min43s667 e repetiu a sétima posição para garantir a quarta fila na largada deste domingo, a partir das 13h35. Já a segunda prova será disputada a partir das 14h20, com grid invertido entre os oito primeiros da corrida anterior.

"Legal demais estar de volta a Curitiba, fazia tempo que não vínhamos para cá”, disse Giaffone. “Como estamos em segundo na Copa, meu caminhão está com um restritor pequeno, e isso acaba gerando muita fumaça. Nunca tinha andado num Iveco com esse restritor, e o caminhão sentiu demais. Estamos sofrendo muito, então amanhã será um dia difícil, nosso caminhão anda muito menos por causa desse restritor. Não dá para saber uma real, onde estaria o caminhão. Dentro das condições, com o restritor pequeno, não está ruim."

"O traçado é bem bacana, o 'S' de alta é que assusta um pouquinho, é uma novidade, mas a pista é excelente, gostosa de pilotar”, comentou Djalma Pivetta. “Faltou acertar um pouquinho essa situação de mapa com restrição de fumaça. O comissário fala muito, e isso desconcentra. É uma pista bem diferente, é uma das que eu gostei de cara, foi melhor do que o esperado", completou o piloto que tem apoio da Shell.

