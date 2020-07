Collet chega em quinto em Ímola e segue na liderança da Fórmula Renault Eurocup

Caio Collet completou um sólido fim de semana na disputa da segunda etapa da temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup. Após subir ao pódio na prova de sábado (25), o piloto do Renault Sport Academy foi o quinto colocado na corrida deste domingo (26) e ampliou sua vantagem na liderança da competição.

Collet está agora com 68 pontos, 14 de vantagem em relação ao vice-líder Franco Colapinto e 18 à frente do espanhol David Vidales, que venceu as provas em Ímola e aparece na terceira posição.

Com 20 pilotos na disputa, Collet partiu da terceira colocação na prova deste domingo. Apesar do trabalho para buscar um novo pódio (já foram três em 2020: vitória e terceiro em Monza e o segundo lugar no sábado em Ímola), o carro não apresentou o mesmo rendimento das provas anteriores e o piloto terminou em quinto lugar.

Mesmo assim, o brasileiro de 18 anos avaliou de forma positiva o fim de semana no autódromo Enzo e Dino Ferrari, onde andou pela primeira vez.

“Foi um fim de semana bem positivo no geral”, disse Collet. “Consegui fazer duas boas classificações, então, fiquei bem feliz com isso. Nas corridas, faltou um pouquinho de ritmo, principalmente na prova deste domingo. Faltou um acerto melhor para o carro. Mas fiquei feliz com o resultado do fim de semana como um todo”, comentou Collet.

“Conseguimos ampliar a liderança do campeonato, o que é muito importante. Agora vamos trabalhar mais, estudar os pontos positivos e o que não deu certo e descansar um pouquinho pra vir com tudo para a próxima etapa em Nurburgring”, destacou.

A próxima rodada dupla da categoria acontecerá em Nurburgring, na Alemanha, entre os dias 4, 5 e 6 de setembro.

Confira os resultados em Ímola (Top-10):

Corrida 1

1 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT 18 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 0.534

3 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 1.023

4 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 1.338

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 1.416

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 1.685

7 #53 Lorenzo Colombo (Ita) – BHAITECH + 2.765

8 #27 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN + 3.208

9 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 3.772

10 #44 Mikhael Belov (Rus) M2 COMPETITION +4.229

Corrida 2

1 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT 18 voltas

2 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT +2.451

3 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 4.328

4 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 4.692

5 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 6.205

6 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND PRIX + 9.621

7 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 10.381

8 #27 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN + 11.650

9 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 12.540

10 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 13.399

Classificação do Campeonato, após 2 etapas (Top-10):

Caio Collet (Bra) 68 pontos Franco Colapinto (Arg) 54 David Vidales (Esp) 50 Victor Martins (Fra) 43

Alex Quinn (GB) 43

Wiliam Alatalo (Fin) 43

Michael Belov (Rus) 23 Hadrien David (Fra) 16

Tijmen van der Helm (Hol) 16

Ugo de Wilde (Bel) 12

