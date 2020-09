A disputa da terceira etapa da Fórmula Renault Eurocup, neste fim de semana, em Nurburgring, na Alemanha, foi dura para o brasileiro Caio Collet, integrante do Renault Sport Academy.

Após sexto lugar na prova de sábado, piloto e toda a equipe R-ace GP trabalharam forte para evoluir para a corrida de domingo. O ritmo melhorou, mas a largada acabou comprometendo o resultado. Collet, que partiu de segundo, caiu para quarto, terminando nesta posição.

O francês Victor Martins repetiu a vitória de sábado e assumiu a liderança da competição, com 93 pontos. Collet vem logo atrás, com 88. Depois da etapa, os dois abriram uma boa vantagem em relação ao terceiro e quarto colocados. Mas a batalha ainda está só no começo.

Semana que vem, os pilotos voltam à pista para a quarta das 10 etapas em rodada dupla. Desta vez, na pista de Magny-Cours, na França.

“A equipe trabalhou a noite toda para melhorar o desempenho na prova deste domingo. Analisamos todos os dados, encontramos algumas coisas que poderiam melhorar e isso refletiu na performance do carro, que estava melhor”, comentou Collet, de 18 anos.

“Mas, infelizmente, não larguei bem e isso comprometeu o resultado final. Caí para quarto e foi uma prova muito difícil para conseguir ultrapassar. Agora é focar em Magny-Cours. Ainda não corri lá pela F-Renault, mas, em 2018, na F-4 Francesa conquistei duas poles e venci duas vezes nesta pista. Vamos trabalhar muito para chegarmos lá bem preparados”, concluiu Collet, que segue ampliando uma marca importante na categoria.

A prova deste domingo foi a 24ª consecutiva da categoria em que o piloto pontuou. Atual campeão dos novatos, Collet já conquistou três pódios nas seis provas realizadas em 2020. Em Monza, venceu e foi terceiro colocado. Em Ímola, chegou em terceiro na corrida 1.

Confira os resultados em Nurburgring (Top-10):

Corrida 2

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 9.013

3 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 10.247

4 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 11.303

5 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 11.980

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 14.177

7 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 20.543

8 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 23.123

9 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 23.483

10 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 26.452

Corrida 1

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 3.325

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 13.237

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 15.290

5 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 16.106

6 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 17.056

7 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 20.548

8 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP + 22.748

9 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 24.559

10 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 30.960

Classificação do Campeonato, após três etapas / seis provas (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 93

2. Caio Collet (Bra) 88

3. David Vidales (Esp) 69

4. Franco Colapinto (Arg) 68

5. Wiliam Alatalo (Fin) 53

6. Alex Quinn (GB) 45

7. Lorenzo Colombo (Ita) 34

8. Grégoire Saucy (Sui) 31

9. Paul Aron (Fra) 26

10. Michael Belov (Rus) 23