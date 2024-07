Caio Collet conquistou sua primeira vitória na Indy NXT, feito realizado no Mid-Ohio Sports Car Course.

O brasileiro de 22 anos foi intocável ao liderar todas as 35 voltas no caminho para obter uma margem de 6s8091 sobre o líder do campeonato Louis Foster, no percurso de 2.258 milhas e 13 curvas.

“É a minha primeira vitória”, disse Collet. “Eu não poderia ter pedido um fim de semana melhor. Lideramos todas as sessões, pole position, volta mais rápida... Achei o carro ótimo. Desde sexta-feira, na primeira volta, já me senti muito bem e consegui me recompor. Estou muito feliz. Obrigado a toda a equipe HMD, eles fizeram um ótimo trabalho com tudo.”

Quando questionado se esta vitória ajudará a impulsioná-lo para o campeonato, Collet permaneceu reservado.

“Vou responder a essa pergunta no próximo domingo. Vamos ver como vai ser minha primeira corrida em oval”, disse ele, observando a próxima rodada será no Iowa Speedway.

Juntando-se a Collet e Foster no pódio estava Jacob Abel em terceiro.

Com 315 pontos, Collet segue na terceira posição do campeonato e reduziu a diferença para o líder para 71 pontos. O piloto do carro #18 da HMD Motorsports soma cinco pódios, uma pole position e uma vitória na temporada.

RESULTADO

CLA DRIVER # LAPS TIME INTERVAL MPH PITS POINTS 1 C. Collet HMD MOTORSPORTS 18 35 44'26.3447 106.703 54 2 L. Foster ANDRETTI GLOBAL 26 35 +6.8091 44'33.1538 6.8091 106.432 41 3 J. Abel ABEL MOTORSPORTS 51 35 +13.0867 44'39.4314 6.2776 106.182 35 4 C. Hedge HMD MOTORSPORTS 17 35 +22.5839 44'48.9286 9.4972 105.807 32 5 C. Brooks HMD MOTORSPORTS 39 35 +25.0708 44'51.4155 2.4869 105.709 30 6 R. Gold HMD MOTORSPORTS 10 35 +27.4623 44'53.8070 2.3915 105.616 28 7 J. Browne HMD MOTORSPORTS 23 35 +29.4778 44'55.8225 2.0155 105.537 26 8 N. Allaer HMD MOTORSPORTS 11 35 +31.1964 44'57.5411 1.7186 105.469 24 9 J. Pierson HMD MOTORSPORTS 14 35 +31.7475 44'58.0922 0.5511 105.448 22 10 J. Chadwick ANDRETTI GLOBAL 28 35 +37.3639 45'03.7086 5.6164 105.229 20 11 C. Bogle HMD MOTORSPORTS 7 35 +37.9133 45'04.2580 0.5494 105.207 19 12 J. William MILLER VINATIERI MOTORSPORTS 40 35 +51.6816 45'18.0263 13.7683 104.674 18 13 J. Jones HMD MOTORSPORTS 33 35 +53.8106 45'20.1553 2.1290 104.593 17 14 Y. Sundaramoort ABEL MOTORSPORTS 22 35 +54.7892 45'21.1339 0.9786 104.555 16 15 J. Roe ANDRETTI GLOBAL 29 34 +1 Lap 44'42.1299 1 Lap 103.045 1 15 16 S. De ANDRETTI CAPE INDY NXT 2 34 +1 Lap 45'06.3032 24.1733 102.124 1 14 17 J. Missig ABEL MOTORSPORTS 21 33 +2 Laps 45'35.1729 1 Lap 98.074 13 18 B. Aron ANDRETTI GLOBAL 27 32 +3 Laps 45'28.1658 1 Lap 95.347 1 12 19 M. Rowe HMD MOTORSPORTS 99 6 +29 Laps 18'12.8281 26 Laps 44.630 1 11

