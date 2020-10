F-Renault Eurocup: Collet chega a Spa, onde conquistou melhor resultado em 2019

Quatro etapas, oito corridas e 200 pontos em jogo no total. A Fórmula Renault Eurocup chega à sétima etapa em rodada dupla com muita disputa ainda pela frente. No entanto, a cada prova, o menor detalhe pode fazer toda a diferença. Por isso, o brasileiro Caio Collet, da equipe R-ace GP, segue totalmente focado para as quatro etapas finais.

A batalha deste fim de semana será em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Considerada uma das pistas mais desafiadoras e que conta com a emblemática curva Eau Rouge, o traçado de 7 km traz boas recordações para Collet.

Em 2018, o piloto conquistou uma pole e um pódio no circuito, correndo pela Fórmula 4 Francesa. No ano passado, já na F-Renault Eurocup, venceu entre os estreantes e foi segundo no geral.

Collet e os demais pilotos já estarão na pista nesta quarta-feira (21) para os primeiros treinos livres. A categoria fará uma das preliminares das 24 Horas de Spa e, por isso, já na quinta-feira (22) acontecerá o classificatório 1, a partir das 11h25 de Brasília, que vai definir o grid da corrida 2, a ser disputada no sábado.

Na sexta-feira (23), eles terão o classificatório da primeira prova (5h40 de Brasília) e a disputa da corrida, a partir das 9h25 de Brasília. A etapa será finalizada no sábado (24), com a corrida 2, com largada às 5h45 de Brasília.

“No ano passado, em Spa, fiz minha melhor corrida em meu ano de estreia na F-Renault Eurocup. É uma pista que gosto bastante e estou confiante”, declarou Collet, que é integrante do Renault Sport Academy e ocupa a vice-liderança da temporada 2020, com 210 pontos.

“Duas semanas atrás, nas provas em Barcelona, não conseguimos extrair todo o potencial do carro. Em termos de acerto, o balanço era bom, mas o rendimento dos pneus não foi o ideal. Tive problemas de grip do começo ao fim. Mas, trabalhamos em cima disso na última semana, para que em Spa a performance seja melhor”, contou o piloto de 18 anos, que já conquistou nove pódios em 12 corridas este ano (três vitórias, cinco segundos lugares e um terceiro).

“Ainda temos oito corridas pela frente e 200 pontos em jogo. Muita coisa pode acontecer, mas é preciso estar muito atento a todos os detalhes, pois eles farão a diferença no final. Nosso foco é buscar as vitórias e vamos trabalhar muito para isso”, finalizou Collet, que foi o campeão entre os estreantes em 2019 e detém uma marca histórica na categoria: já são 31 corridas seguidas na zona de pontos.

