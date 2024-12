Maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores fornecedoras do segmento de caminhões, a ArcelorMittal inicia, em 2025, um projeto de patrocínio que segue os pilares já consolidados em sua ação na Stock Car: segurança, sustentabilidade e tecnologia.

A nova iniciativa, focada no patrocínio ao piloto Felipe Giaffone, um dos maiores campeões de motorsports e da Copa Truck, vai solidificar a presença da ArcelorMittal no automobilismo brasileiro e, ainda, estreitar os laços da produtora de aço com o segmento de caminhões.

A ArcelorMittal vai patrocinar o piloto nas nove etapas da temporada 2025, associando sua marca a um competidor que é símbolo de liderança. A iniciativa vai abrir novas oportunidades de conexão do negócio com o propósito do Grupo: Aços Inteligentes para as Pessoas e o Planeta, fortalecendo seu compromisso de atuar sempre à frente das demandas, alinhada com a pauta ESG.

Uma das unidades da ArcelorMittal Aços Planos, localizada no Espírito Santo, foi a primeira produtora integrada de aço das Américas a conquistar a certificação internacional ResponsibleSteel, que estabelece padrões de processamento e produção responsável do aço, reconhecendo o alto padrão dos processos de produção da unidade e compromisso com a sustentabilidade.

Em seguida, a unidade de Vega, em Santa Catarina, também recebeu essa certificação. Essas duas unidades atuam em conjunto na fabricação dos aços que atendem ao segmento de veículos no Brasil.

Trajetória de vitórias

Felipe Giaffone começou sua carreira de piloto nas pistas de Kart, tendo sido o campeão paulista e sul americano da categoria em 1992. Nos anos seguintes, acumulou vitórias em competições variadas como Fórmula Chevrolet, Indy Lights e Fórmula Indy. Sua estreia no segmento das competições de caminhão foi em 2007, vencendo já no primeiro ano e alcançando o tetracampeonato em 2016. Participou da Copa Truck no primeiro ano da competição, 2017, e sagrou-se campeão.

No ano passado foi campeão novamente e este ano lidera o campeonato. Além dessa premiada atuação nas pistas, Felipe Giaffone se destaca como comentarista de automobilismo na Rede Bandeirantes, trabalhando sobretudo em transmissões da Fórmula 1 e da Stock Car.

Entusiasmado com a nova parceria, o piloto projeta a conquista de grandes resultados nas pistas e no desenvolvimento do segmento de caminhões. “Estive em duas plantas de produção de aço da ArcelorMittal e pude entender melhor não só a dimensão dessa empresa mas, principalmente, como a tecnologia está presente em todos os seus processos. Isso me faz ter certeza da grande sinergia existente entre a ArcelorMittal e o meu caminhão da Copa Truck."

"Essa parceria vai significar muito mais do que apenas um adesivo no caminhão. Juntos, vamos desenvolver projetos usando os aços tecnológicos da ArcelorMittal para produzir caminhões mais leves e seguros, com eficiência em termos de emissões e consumo de energia”, prevê Giaffone.

Desenvolvimento de caminhões inovadores para as pistas e as ruas - O aço da ArcelorMittal já está presente no veículo utilizado hoje por Felipe Giaffone na Copa Truck, já que a empresa está presente no segmento de caminhões por intermédio de outros clientes dos aços inteligentes da ArcelorMittal.

“O lançamento do Meteor Mission Zero, foi uma inovação muito alinhada à nossa estratégia de sustentabilidade e às metas do Grupo ArcelorMittal em relação a reduzir emissões de carbono e aumentar a eficiência energética. Agora, vamos juntos desenvolver novas soluções em aço que tornem os caminhões, nas pistas e nas ruas, ainda mais seguros, sustentáveis e tecnológicos”, afirma João Bosco Reis da Silva, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.

Fornecedor preferencial do segmento de caminhões

Por meio da participação na Copa Truck, a ArcelorMittal também vai fortalecer seu engajamento com os clientes do segmento de caminhões no Brasil, incluindo montadoras e fabricantes de autopeças. “A empresa já tem uma participação importante nesse segmento, inclusive com uma posição de fornecedor preferencial de algumas das mais importantes marcas.

O envolvimento na competição que é uma vitrine das inovações nos veículos, vai nos permitir ampliar o engajamento junto aos clientes e desenvolver novas soluções que contribuam nos avanços visando maior qualidade em todas as dimensões da sustentabilidade”, ressalta o diretor de mercado, Mauro Andre de Souza, diretor de Vendas Mercado Auto da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.

“O segmento de caminhões representa uma parcela importante da nossa participação no setor automotivo. Nosso produto é largamente utilizado em cabines, chassis, rodas, painéis internos e externos. Cabe destacar, ainda, o fornecimento do aço de alta resistência, Usibor 1500, marca exclusiva do Grupo ArcelorMittal, que é aplicado principalmente em peças estruturais, oferecendo maior segurança com eficiência energética, diz Souza.