A Turismo Nacional encerra neste fim de semana a temporada 2024 de forma especial. A categoria encerra seu ano com uma etapa endurance, que substitui o formato tradicional de seis corridas por uma única de três horas de duração.

Na última etapa, a TN coroou os campeões do torneio sprint, de provas de curta duração, mas este fim de semana conta pontos para o campeonato endurance e o overall, que vale muito para os pilotos.

Seguindo o modelo da Stock Series, o campeão overall da Divisão A da Turismo Nacional ganhará incentivos para subir para a Series no próximo ano, criando uma 'escada' das categorias de turismo do Brasil.

A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo a corrida de Interlagos.

Confira a programação da Turismo Nacional em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h05 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h45 - Treino Livre 3 Sexta-feira 18h00 - Classificação Sábado 12h00 - Corrida Endurance Domingo 09h00 Motorsport.tv Brasil

BORTOLETO ESTREIA NA SAUBER, o RISCO de Hamilton, FRAQUEZA de Norris, Russell EM XEQUE! Com R.MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!