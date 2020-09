Audi Sport lança canal de vídeos dedicado com Motorsport.tv

Londres, 24 de setembro de 2020. A Audi Sport, uma das marcas de maior sucesso na história do esporte, tornou-se o mais recente fabricante a lançar um canal dedicado no Motorsport.tv, a plataforma OTT digital da Motorsport Network dedicada a corridas e conteúdo automotivo.

Os fãs da Audi Sport poderão ver seus bastidores já neste fim de semana, enquanto a marca alemã encara a lendária 24 Horas de Nürburgring, na qual nove carros fabricados pela Audi Sport competem. Haverá sete carros Audi R8 LMS GT3, dos quais três são suportados de fábrica e mais duas entradas privadas, um Audi R8 LMS GT4 e um Audi RS 3 LMS. No futuro, o canal apresentará os pilotos e carros que competem na Fórmula E, DTM e eventos de corrida para clientes. Além disso, o novo canal tem como objetivo mostrar os bastidores a todos os entusiastas do esporte a motor e fãs da marca.

A colaboração mostra a Audi Sport estendendo seu alcance para novas geografias, aproveitando a audiência mensal de 56 milhões de pessoas da Motorsport Network. Haverá também acesso ao Motorsport Studios, a plataforma global de produção e distribuição da Motorsport Network, para ajudar a selecionar novo conteúdo digital e direcioná-lo ao público desejado.

A Audi tem uma longa e orgulhosa tradição no automobilismo, com sucesso em Le Mans, Fórmula E, DTM, carros de turismo, GTs e rali, entre muitos outros. O fabricante se junta a líderes do setor como Mercedes e a NASCAR para hospedar um canal dedicado no Motorsport.tv, que está se tornando o destino preferido para equipes de marcas e partes interessadas que desejam ativar no espaço digital.

O Motorsport.tv fornece mais de mil transmissões ao vivo por ano, bem como destaques da corrida, programas originais e documentários dedicados a carros e corridas. Há um arquivo completo e exclusivo das 24 Horas de Le Mans, uma corrida em que a Audi Motorsport conquistou as honras gerais não menos que 13 vezes.

O Motorsport Studios oferece marcas e criadores de conteúdo acesso a um extenso arquivo de conteúdo de mídia, incluindo mais de 26 milhões de imagens e filmagens que datam da primeira corrida de F1.

Stefan Moser, Chefe de Comunicações de Automobilismo da Audi, disse: “Estamos felizes em abrir o canal no Motorsport.tv, que nos permite a chance de aumentar nosso público e alcançar mais fãs de automobilismo de todo o mundo. Estamos ansiosos para compartilhar o sucesso do Audi Sport. As 24 Horas de Nürburgring de 2020 são o momento perfeito para lançarmos o canal.”

James Allen, Presidente do Motorsport Studios disse: “A partir deste fim de semana, os fãs da lendária marca Audi Sport podem desfrutar da ação nos bastidores e ficar mais perto do esporte por meio deste novo canal. A Audi será capaz de compartilhar suas histórias com fãs existentes e novos em todo o mundo e os vídeos serão adicionalmente incorporados por meio de nosso player do Motorsport.tv em nossas plataformas para distribuição máxima. A Audi Sport é uma marca maravilhosa em nosso esporte; pense em Michele Mouton e Tom Kristensen com ambas de suas histórias capturadas em nosso recente filme ‘Heroes’.”