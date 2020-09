No início desta quinta (24), foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde de Alex Zanardi, que segue internado no Hospital San Raffaele em Milão após o acidente sofrido em junho, enquanto participava de um evento com outros atletas paralímpicos.

De acordo com o comunicado divulgado pelo hospital, o piloto e ciclista paralímpico passará por uma segunda cirurgia para reconstrução craniofacial devido à força do impacto com o caminhão no acidente.

"Sr. Alex Zanardi, internado desde 24 de julho, está enfrentando um caminho de Tratamento Semi-Intensivo, preparado por uma equipe multidisciplinar coordenada pelos professores Luigi Beretta, diretor de Neuroreanimação, Mario Bussi, diretor de Otorrinolaringologia, Sandro Iannaccone, diretor de Neuroreabilitação e Pietro Mortini, diretor de Neurocirurgia".

"Ao mesmo tempo, um caminho cirúrgico, visando uma reconstrução craniofacial foi iniciada. Uma primeira cirurgia já foi realizada com sucesso há alguns dias pelo Professor Mario Bussi e já está marcada uma segunda em algumas semanas, que será realizada pelo Professor Pietro Mortini".

No meio tempo, Zanardi iniciou uma reabilitação cognitiva, e já demonstra sinais de interação. O prognóstico segue confidencial e o quadro clínco segue completo segundo o grupo de médicos que acompanham o caso.

"Em adição, por vários dias, Alex Zanardi vem passando por sessões de reabilitação cognitiva e motora, com administração de estímulos visuais e acústicos, aos quais o paciente responde com sinais iniciais e transitórios de interação com o ambiente. Apesar desses avanços significativos, os médicos reiteram, porém a persistência de um quadro clínico complexo, sendo muito prematuro para determinar um prognóstico".

A trajetória do ídolo

Alex Zanardi teve algumas passagens pela F1 durante os anos 90, correndo por equipes como Minardi, Jordan e Williams. Nesse mesmo período, correu também pela Indy, onde teve seus melhores resultados, sendo campeão em 1997 e 1998.

O italiano sofreu um gravíssimo acidente em 2001 durante uma prova da Indy em Lausitzring, na Alemanha, quando rodou e parou no meio da pista, sendo acertado a mais de 300 km/h por Alex Tagliani. O grave acidente levou à amputação de suas pernas.

Cerca de dois anos depois, já estava de volta ao esporte a motor, competindo com a BMW no Campeonato Mundial de Turismo, e, no mesmo ano, venceu sua primeira prova na categoria, em etapa na Alemanha.

Seu percurso no mundo do esporte paralímpico começou dois anos depois, e, desde então, firmou-se como um dos maiores nomes do esporte adaptado. Ele tem seis medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro, duas conquistadas em Londres-2012 e outras duas na Rio-2016. Ele é o maior campeão da modalidade nos Jogos. Além disso, Zanardi possui dez ouros nos campeonatos mundiais da modalidade.

Uma das medalhas conquistadas na Rio-2016 veio no dia em que seu acidente na Alemanha completava 15 anos. Ele celebrou duplamente, afirmando que estava feliz por vencer no Brasil, em que não havia ganhado na época da Indy, que corria no antigo autódromo de Jacarepaguá. Desde que começou sua trajetória no ciclismo, Zanardi divide seu tempo entre a modalidade e o automobilismo.

O relato de como Zanardi surpreendeu a todos na UTI e a inspiração de amar a vida

